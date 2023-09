Carla Estrada, la reina Midas de la TV, da detalles nunca antes revelados de la bioserie de Gloria Trevi

La bioserie de Gloria Trevi Ellas soy yo se consolidó como uno de los más grandes éxitos de Televisa, tanto por su canal Las estrellas, como por su plataforma Vix.

Carla Estrada, quien produce la serie y es considerada la reina Midas de la televisión, nos habló para TVNotas del enorme impacto que ha tenido este proyecto.

-Carla, la serie ha triunfado tanto en TV abierta como en Vix, plataforma de streaming...

“Es una gran diferencia de audiencias, pero los dos nos han respondido de maravilla. Vix hizo que toda la gente la viera. Personas de la clase media y media alta que vi en la inauguración del restaurante de Julián Gil me cuestionaban qué más iba a pasar, pero no solo ellos, hasta los meseros me preguntaban. Y con las Estrellas se inundaron las redes sociales. Muchas noches hemos sido trending topic. En TV abierta siempre estamos en los primeros lugares, a pesar de que ya mucha gente la vio en plataforma donde llevamos 20 capítulos adelantados”.

Carla Estrada inició su carrera como directora de cámaras. / Alejandro Isunza y Francisco Mancera



-¿Cuáles son los números en Vix?

“Es la serie más vista de toda la historia de Vix y en la empresa he recibido muchas felicitaciones del trabajo que se ha realizado. En cuanto a lo digital te voy a compartir los números, en el top de visualizacione Ellas soy yo ubica la primera posición con 22.5 millones, en su tercera semana se encuentra 51.39% arriba comparado con la semana anterior. Facebook es la plataforma que influye en el consumo de vídeo de mayor aportación, con un 85% que proviene de los clips de la bioserie. El mejor contenido de la semana proviene de TikTok que es más de 1 millón de visualizaciones. Son una locura estos números, avasallan por todas partes, ya sea con comentarios buenos que son por mucho la mayoría o críticas”.

-¿Qué es lo que la gente ha criticado?

“Hay quienes dicen: ‘Es que no digan que Ellas soy yo y yo digo’, qué bueno, porque si tú no eres ella, es que estás liberada y ya lograste pasar ese nivel de violencia que viviste y ya no eres una de sus chicas, pero hay mujeres que siguen viviendo violencia”.

Carla Estrada llevó a cabo la historia de Gloria Trevi. / Alejandro Isunza y Francisco Mancera



-La mayoría de la gente ha tenido empatía con Gloria Trevi, pero hay quienes la siguen considerando culpable. ¿Tú qué le dirías a esa gente?

“Que la historia de la Gloria Trevi que no conocen, pero les cae mal, es porque alguien se las contó así, y mi pregunta sería ¿por qué le crees a esa tercera persona y no le das una oportunidad a Gloria de que te cuente su historia y tú tomes tu decisión? Aquí Gloria da la cara en la pantalla. La cuenta desde el éxito. Ella no necesita platicarla para que le compren un boleto más para sus conciertos porque estos están sold out. Lo cuenta desde una consciencia social. Y además, en esta bioserie la historia está contada por cuatro chicas que vivieron lo mismo que Gloria, que sufrieron con ella y salieron adelante”.

-Ahora que Gloria ha visto el producto, ¿está contenta?

“Sí, Gloria no es fácil tampoco, pero está muy contenta. La está viendo en Vix y Las estrellas porque luego vuelve a comentarme cosas. La está viendo al parejo del público y definitivamente fuimos muy respetuosos de los testimonios que tenemos. Ella leyó todos los libretos y tiene una amiga muy cercana que ha venido a ver previamente los capítulos y han hablado”.

La serie biográfica está compuesta de un total de 50 episodios. / VIX

-¿María Raquenel se ha puesto en contacto contigo?

“Yo a ella la vi en Los Ángeles antes de que empezáremos a grabar. Platicamos. Le dije: ‘Vamos a tener una conversación´. Se portó superlinda conmigo. Me dedicó una canción, pero a la semana me comentó que su abogado le dijo que no porque estaba en un proceso de estadía en Estados Unidos. Me dijo que iba a escribir un libro”.

-¿Qué opinas de su pódcast?

“Como sigo trabajando no lo he podido escuchar, pero te voy a decir de oídos, de lo que me dicen, hay mucha gente que le gusta, mucha gente me comenta que dice mentiras. Las chicas que tengo su testimonio y que tengo contacto con ellas, (para la bioserie) incluyendo a Gloria, no están contentas con sus testimonios. No están de acuerdo en lo que ella está diciendo, que son mentiras. Están inconformes, pero a mí no me puede constar lo que dice”.

-Platícanos cómo les ha ido con el sitio donde ayudan a víctimas de este tipo de situaciones...

“Es ellassoyyo.com/orientación y el sitio está saturado de llamadas y te dan una asesoría legal, psicológica. Hay mucha gente que ha levantado la mano y estamos cambiando vidas”.

Carla Estrada realizó la presentación de la serie de Gloria Trevi / Liliana Carpio

-¿Qué viene para la recta final de la serie?

“En ViX terminamos en 15 días y la gente seguramente se echará una lagrimita con lo que vea, pero sobre todo les dejará mucho aprendizaje. Hay un gran elenco, una excelente producción y dirección. La participación de Gloria Trevi será a partir del capítulo 45 y está increible. Estuvo genial que aceptara. Es muy interesante representarse a ella misma y yo creo a nivel personal que era un paso que tenía que dar emocionalmente. Fue un placer trabajar con ella y darme cuenta de por qué es tan exitosa. Llegaba a tiempo. Se sabía sus parlamentos. No se tardaba en maquillarse ni vestirse y generaba un excelente ambiente de trabajo”.

-TVNotas ha estado muy al pendiente...

“Para mí es un honor que ustedes hayan tenido esos comentarios para la serie. Se los agradezco. Sé que son de corazón y de gente profesional. Muchas gracias por el apoyo de TVNotas”.