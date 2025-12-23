Carmen Aristegui dice adiós a CNN en Español tras 20 años ¿deja el periodismo?

A días de cerrar el 2025, una noticia inesperada sacudió al mundo del periodismo en México y América Latina. Carmen Aristegui anunció su salida de CNN en Español, poniendo punto final a una etapa que marcó a generaciones de televidentes y consolidó uno de los noticieros de análisis político más influyentes de la región.

La comunicadora no eligió un comunicado frío ni una despedida discreta. Por el contrario, tomó los primeros minutos de su noticiero para hablar directamente con la audiencia, dejando claro que se trataba de una decisión personal, y con la mirada puesta en el futuro. Ahora la pregunta está en el aire ¿deja el periodismo?

Carmen Aristegui se despide de CNN en Español tras más de 20 años al aire. / IG

¿Cómo fue la despedida de Carmen Aristegui de CNN en Español?

El viernes 19 de diciembre quedó marcado como la última transmisión en vivo de Carmen Aristegui en CNN en Español. Antes de arrancar el noticiero, la periodista tomó la palabra y compartió un mensaje que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales y medios.

“Este es un programa especial para mí, esta será mi última transmisión en vivo, en esta cadena, después de muchos años de estar con usted, noche tras noche, hemos llegado al final de este programa”, expresó, visiblemente conmovida.

Lejos de un tono dramático, Aristegui optó por una despedida serena, firme y cargada de convicciones. Subrayó que su salida no significa alejarse del periodismo, sino abrirse a nuevos proyectos y desafíos profesionales.

Carmen Aristegui “Me despido de este espacio con la mirada puesta en nuevos proyectos, en nuevos desafíos; seguiré ejerciendo el periodismo, seguiré trabajando para las audiencias y seguiré adelante con nuestra tarea, con la firme convicción de que los periodistas somos necesarios para la democracia”

¿Por qué Carmen Aristegui deja CNN tras más de dos décadas al aire?

Aunque muchos se preguntaron si hubo diferencias internas o cambios editoriales, la propia Carmen Aristegui fue clara: se trata del cierre de un ciclo profesional y de una decisión personal.

“Se cierra un ciclo aquí y lo que toca es dar gracias”, afirmó, antes de expresar su reconocimiento a la cadena, a sus colegas y al equipo que la acompañó durante más de 20 años.

La periodista agradeció de forma especial a CNN en Español por el espacio, la confianza y la libertad editorial, pero dejó en claro que su compromiso con la vida democrática y las audiencias sigue intacto.

“Principalmente gracias a usted por ser la parte fundamental y razón de ser de nuestro trabajo”, expresó, dirigiéndose directamente a los televidentes que la acompañaron noche tras noche.

¿Qué pasará con el noticiero “Aristegui” en CNN en Español?

Durante más de dos décadas, “Aristegui” en CNN en Español se consolidó como uno de los espacios informativos más respetados del canal. El programa se caracterizó por su enfoque crítico, entrevistas profundas y cobertura de temas políticos y sociales tanto de México como de América Latina y Estados Unidos.

El noticiero logró posicionarse como un referente de análisis, especialmente en momentos clave de la vida política regional, y se mantuvo como parte central de la oferta informativa de CNN para el público hispanohablante.

En su mensaje final, la periodista también agradeció a quienes hicieron posible el programa:

“Gracias a todos nuestros invitados y a nuestras invitadas por su disposición para hablar, para revelar, para debatir y para analizar las cosas más importantes y trascendentes que han ocurrido en todos estos años”. Carmen Aristegui

Aunque no se han anunciado cambios oficiales sobre el futuro del espacio, la salida de Aristegui marca el fin de una era dentro de la cadena.

Así fue como se despidió Carmen Aristegui:

¿Quién es Carmen Aristegui?

María del Carmen Aristegui Flores, nacida en la Ciudad de México el 18 de enero de 1964, es una de las periodistas más influyentes del país. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuenta con más de 35 años de trayectoria en radio, televisión y medios digitales.

Ha trabajado en espacios emblemáticos como Monitor Financiero, Círculo Rojo, MVS, Canal Once y, por supuesto, CNN en Español, donde construyó una audiencia sólida y fiel.

Reconocida por su estilo crítico e investigaciones de alto impacto, Aristegui ha estado al frente de casos que marcaron la agenda pública, como revelaciones sobre corrupción y escándalos políticos, lo que le ha valido premios nacionales e internacionales de periodismo.

Actualmente, además de su etapa recién concluida en CNN, mantiene Aristegui Noticias, uno de los portales informativos más influyentes de México, y es editorialista en el diario Reforma.