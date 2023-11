César Bono nos confiesa que la mujer que se ha apoderado de su casa ha amenazado con “levantarlo”

Este martes César Bono sorprendió al exponer en sus redes sociales a una mujer de nombre Jessica López Rivera quien se encuentra viviendo desde hace dos años en una propiedad de él en el Estado de México y que lleva un año sin pagarle renta.

TVNotas platicó en exclusiva con el primer actor quien no dudó en revelarnos más detalles que aún no se saben de esta situación y que incluye una fuerte amenaza hacia su vida.

“Esta casa la tengo desde hace 20 años. Me la dio mi papá en vida. Habité ahí un tiempo pero después decidí cambiarme al sur de la CDMX por mi trabajo en Televisa y la obra ‘Defendiendo al cavernícola’. La comencé a rentar y hace dos años. Llegó esta señora. Pero desde que llegó pagó un año por adelantado. Me dio mala espina, ya que llegó como gángster con el dinero en efectivo. No me latió. Dije: ‘¿Pues qué trae esta vieja?’ y pues eran malas intenciones”.

César Bono denuncia a mujer delincuente / Instagram

Bono está muy cansado de esta situación. “Tras ese año ya pagado ignoró mis llamadas. Le metí una demanda. Le gané pero ella no abandonó la casa y consiguió otro juez que revocó lo anterior”.

Lo más delicado es que el primer actor teme por su vida. “Es gente mala. Ha dicho en los juzgados que yo necesito que me den un ‘levantón’. Está cabr.. Y quiero aprovechar esta entrevista con TVNotas para decir que si me pasa algo a mí o mis familiares, la responsabilizo a ella. Es de armas tomar. Es mala persona. Ha de decir: ‘A ver cómo me saca este pend..’, pero no sabe que a mí me quiere mucho México”.

César Bono quiere que la mujer se vaya de su casa / Instagram

Además esto ha repercutido en su salud: “Estoy hemipléjico. Mi lado izquierdo no funciona. Y la presión arterial se me ha subido por la angustia permanente que tengo. Y yo necesito el dinero de esa renta para mis gastos, mis terapias y todo”.

Finalmente nos dijo: “En primer lugar quiero que se vaya, y ya fuera quiero que pague, y si no paga, al bote”.