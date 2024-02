César Dorotheo ha platicado en tener relación abierta con su pareja, tras siete años de noviazgo

Con el paso del tiempo, la estructura de las parejas ha cambiado considerablemente. Algo que está muy de moda en las parejas gays es tener una relación abierta. Esto consiste en una relación no monógama en la que ambas partes pueden tener relaciones íntimas fuera de la pareja, sin considerarlo infidelidad.

Y vaya sorpresa nos llevamos al entrevistar al influencer César Doroteo. Él forma parte de la famosa dupla ‘Pepe y Teo’, que tiene casi un millón de seguidores en su canal de YouTube y que recientemente participó en el reality de TV Azteca ‘La isla, desafío Turquía’. Nos dijo que, tras siete años de relación con el también creador de contenido Emmanuel Aguilar, han platicado de tener una relación abierta.

César Dorotheo “En abril cumplimos ocho años. Estamos más felices que nunca. Somos un gran equipo. Acabamos de adoptar un nuevo perrito. Sumado al que ya teníamos somos cuatro en la familia. Ojalá así siga por mucho tiempo. Bebés no queremos porque salen muy caros”.

“Hemos platicado en tener una relación abierta. Yo lo pienso viendo el ejemplo de mis papás y gente de otra generación y digo: '¡Ay qué flojera! Después de 20 años seguir comiendo sopa’. Aún no llega el momento, pero cuando ocurra lo abrazaremos como cualquier etapa de nuestra relación. Eso no quiere decir que el amor haya cambiado o no exista, sino que hemos evolucionado y crecido como pareja”. César Dorotheo

César apoya por completo tener una relación abierta: “Habla de una mentalidad sana. Se sigue estigmatizando este tipo de relación. Mi compañero Ricardo Peralta, de ‘Pepe y Teo’, lleva una relación abierta desde hace muchos años y se le sigue estigmatizando. Opinan mucho al respecto de él, pero yo lo veo muy feliz con su pareja. Hay que estar abierto a todo: poliamor, relación abierta, decir ‘démonos seis meses de no tocarnos’”.

En cuanto a los consejos de su amigo Ricardo Peralta, que ganó MasterChef Celebrity, nos comentó: “Al principio lo juzgaba mucho desde mi ignorancia, pero está contento. Me encanta esa idea de la variedad. Qué flojera siempre la misma comida. Qué flojera vestirte de negro siempre. Te aburres y quieres algo diferente. Lo que no haríamos es hacerlo a escondidas porque eso lastima. Debe estar en el acuerdo de la relación”.

Y nos dice cómo le harían: “La clave de nosotros ha sido encontrar a alguien que haga un buen equipo contigo. Que tenga las mismas metas. Que haya mucha confianza, comunicación. Que se piense en la felicidad de ambos, pero siempre en la de uno mismo. Entonces no nos afectaríamos con esta decisión. Al contrario, sería un gran acto de amor”.

Si antes de abrir la relación, César descubriera que su pareja le es infiel, nos contó qué le diría: “‘está bien’. No estamos creados para la monogamia a largo plazo y hay cosas que se valoran más que el tema sexual. Si me dijera que está enamorado pues ahí sí, bye. Si le agarró la calentura o estaba borracho, para mí no hay problema”.

Comentó que en 2024 se podrían casar por lo civil y más adelante por la Iglesia, porque su prioridad ahorita es comprar una casa: “Primero que él me dé el anillo de compromiso. Ya hicimos el pacto de que él me tiene que pedir matrimonio”, finalizó.

Pros y contras de la relaciones abiertas

PROS:

• Puede estimular las relaciones sexuales de la pareja. Al tener experiencias distintas fuera de la relación, éstas se pueden poner en práctica con la pareja, estimulando esa faceta que muchas veces con la rutina y los años se apaga.

• Aumenta la sensación de libertad y comunicación en la pareja.

CONTRAS:

• Puede estimularlos celos.

• La pareja se puede enamorar de alguna persona externa y entonces se rompe la relación.

