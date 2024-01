¿Chayanne de gira en México? El mismo cantante habla al respecto

Chayanne se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por su posible regreso a los escenarios. Durante los primeros días de enero comenzó a circular información sobre una supuesta gira que el cantante puertorriqueño tendría contemplada en México este 2024; lamentablemente todo se trató de un rumor.

Chayanne desmiente gira por México

A través de sus redes sociales, el intérprete de Un siglo sin ti hizo una aclaración importante sobre una falsa noticia que circula en la que se dice que ofrecerá conciertos en México.

“Mi gente bonita, ha estado circulando una noticia falsa sobre una posible gira en México” Chayanne

Chayanne es aclamado por muchas mujeres de diversas generaciones esto debido a su gran carisma y talento. / Instagram: @chayanne

Sin embargo, pidió a sus seguidores estar atentos a sus redes sociales oficiales pues solamente por esa vía dará información de sus presentaciones.

Quiero aclarar que cualquier información sobre futuros eventos se las haré saber por medio de mis redes sociales, un abrazo”. Chayanne

La noticia rompió el corazón de muchos aficionados, quienes aprovecharon la oportunidad y le rogaron al cantante que contemplara a México para sus siguientes shows. Ahora falta esperar noticias del cantante.

