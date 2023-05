Christian Estrada reaparece en Televisa; aclara si mantiene una relación con Alicia Machado

Christian Estrada dejó en claro que no quiere llevarse el niño a vivir a Estados Unidos.

La tarde de este lunes 24 de abril varios medios de comunicación captaron a Christian Estrada visitando las instalaciones de Televisa al principio el actor se negó a hablar con los reportes, sin embargo, a su salida aclaró varios temas.

Desde hace algunas semanas se ha rumorado que mantiene una relación con Alicia Machado, ya que en varias ocasiones ha subido fotografías que se encuentran juntos en Miami, Florida.

Sin embargo, ahora el modelo aclaró cuál es su situación sentimental: “Nos estamos conociendo. No hagan chismes (ríe). Nos estamos conociendo es una tipaza Alicia Machado. Nos conocimos de hace ya tiempo de la Casa de los Famosos. Es todo es una gran mujer, dama y una tipaza. Que rico es el amor. Somos amigos”.

Christian Estrada y Alicia Machado han estado muy cerca / Instagram: @estradac11

Estrada dejó claro que tras su fallida relación con la madre de su hijo, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, no se siente listo para comenzar algo nuevo.

“No tengo tiempo para relaciones y es una gran amiga. Yo ahorita estoy viviendo en Miami y ella también, entonces la conozco, somos grandes amigos, nos vemos allá también entonces como tú lo dices es una amistad que tenemos. Ya veremos que pasa, el tiempo lo dirá”, dijo ante varios medios de comunicación.

Respecto a los problemas legales que tiene con Ferka y la custodia de su hijo mencionó: “Aquí estoy y voy a responder por mi hijo. Pues mira yo soy un caballero la verdad yo solo quiero formar parte de la vida de mi hijo y por eso vine a México”.

Christian Estrada reveló que desde hace algunos meses no ha podido ver a su hijo físicamente, sin embargo, a través de videollamadas que le permite la actriz es como convive con el pequeño.

“No, no le he visto. Lo visto por teléfono le mandó sus mensajitos y le digo ya que todo se haga por la ley. Ahorita nadie tiene la custodia, yo lo que hago por el niño lo hago porque soy su padre. Soy un papá presente, pero necesito ver a mi hijo”, contó.

El exparticipante de ‘Guerreros 2020’ espera que las cosas se puedan arreglar y poder volver a tener a su hijo en sus brazos: “Lo extraño. Son difíciles las videollamadas. No es lo mismo agarrarlo besarlo y decirle gordo aquí está papá, que verlo con una videollamada, pero pues yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y creo que lo voy a ver muy pronto”

Christian Estrada aseguró que no quiere la custodia de su hijo / Instagram: @estradac11

Finalmente, Christian Estrada le mandó un mensaje a Ferka a través de las cámaras de televisión, en donde dejó claro que no quiere la custodia de su hijo simplemente quiere estar más presente en su vida.

“Lo vuelvo a repetir yo no quiero la custodia de mi hijo solo quiero formar parte de la vida del niño. Yo no me lo quiero llevar a Estados Unidos. Yo quiero que viva aquí con su mamá”, concluyó.