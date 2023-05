Christian Nodal habla como nunca de su nueva vida con Cazzu en Argentina

Christian Nodal también compartió que está aprendiendo a cocinar, por lo que se encuentra muy feliz.

Christian Nodal se ha sincerado sobre su nueva vida al lado de su pareja, Julieta, mayormente conocida como Cazzu.

Pues el cantante de regional mexicano no ha parado de presumir lo feliz que está por la llegada de su primer bebé.

Asimismo, Nodal ha revelado más detalles sobre su vida privada y esta ocasión habló por primera vez de cómo vive en Argentina, al lado de la rapera.

El cantante de regional mexicano salió de vacaciones junto a la rapera Cazzu. / Instagram: @nodal

Cabe recordar que aquí en TVNotas te contamos que Christian dejó México para iniciar una nueva vida con Cazzu, la madre de su hija, en Argentina.

Christian Nodal revela cómo es su vida en Argentina al lado de Cazzu

Ahora, a través de Sale el Sol, el famoso compartió un poco más de este cambió en su vida.

Cazzu se encuentra sumamente feliz, consentida, cuidada y amada por el cantante, ya que viven juntos en Argentina. / Instagram: @cazzu @nodal



“Vivo en el campo en Argentina… Te puedo hacer un asado ya, ya me están enseñando a cocinar… Vivo en el campo y es muy precioso, porque en verdad no se me cruza nadie, no se me cruza nada”, comentó.

Así lo dijo Christian Nodal:

Y añadió: “es una conexión muy bonita con uno mismo, vez el paisaje, profundizas muchas cosas”.

Christian Nodal y Cazzu pronto le darán la bienvenida a su hijo / Twitter: @SoyCarloUriel /@CarLon_2020



Sin más, usuarios externaron que el cantante se ve cada vez más emocionado y feliz con la llegada de su bebé.

Así como también Cazzu esta totalmente a gusto con su relación con Christian Nodal.