Christian Nodal sorprende a sus fans al gastar casi un millón de pesos en tenis y ropa

Aunque se considera “práctico” al momento de vestir, Christian Nodal no ocultó su alegría al adquirir varios pares de tenis, incluido una edición de Volver al Futuro.

Recientemente, Christian Nodal estuvo en el canal de YouTube de Berth-Oh, donde no solo compartió algunos detalles de su vida privada, sino que también se gastó una fuerte suma de dinero en tenis de marca.

En dicho clip, Nodal estuvo escogiendo tenis en una tienda Skearkers, ubicada en la Ciudad de México, aunque le pidió ayuda al creador de contenido, ya que él se considera “práctico” y no suele ser quisquilloso en las cosas que usa.

“La que sabe de tenis es mi mujer, yo casi no uso Nike; se me hacen muy cómodos, pero normalmente como siempre estoy trabajando o haciendo cosas duras, jugando en chanclitas o ando en botas, si tú me puedes ayudar”, expresó.

Ante esto, el influencer comenzó a decirle algunas características sobre los tenis que estaban en la tienda y lo asesoró para que comprara los que mejor se podrían adaptar a su estilo de vida.

Christian Nodal le pidió ayuda al influencer para escoger sus tenis, pues admitió que no sabía mucho de ese tema. / YouTube: Berth-Oh

Entre los pares que escogió el intérprete de Adiós Amor están: Jordan Retro High Og Lucky Green, Jordan 1 Retro Low Og Sp travis Scott Reverse Mocha, Nike Air Force 1 Mid Off-white Pine Green, Nike Air Force 1 Low Supreme Black y Nike Air Mag ‘Back to the future’.

Luego de eso, se trasladaron a una tienda de ropa donde, un poco más seguro de lo que quería comprar, seleccionó algunas playeras, y hasta se animó a escoger algo para su novia y madre de su hijo, Cazzu.

Christian Nodal habla un poco de su vida personal

Durante la conversación, Christian Nodal contó algunas cosas curiosas de su vida privada, como el hecho de que tiene a una persona que se encarga de su alimentación: “de hecho, antes de ser mi asistente, era mi chef, y de hecho hay rachas que nos vale”, indicó.

Asimismo, comentó que a veces hace ejercicio junto a su pareja en su tiempo libre, pero que es una actividad que no le gusta tanto: “de vez en cuando bajamos de los hoteles a correr un poco, a hacer cardio un poquito, no soy mucho de hacer ejercicio”, precisó.

Christian Nodal compartió algunos detalles curiosos de su vida privada. / Facebook: Christian Nodal

¿Cuánto gastó Christian Nodal en sus tenis y ropa nueva?

Al finalizar el video, el influencer reconoció que Christian Nodal había “roto récord” con sus compras y, aunque no quiso revelar la cantidad, una anotación en el clip confirmaría que el cantante gastó un total de 820 mil pesos.

Según el influencer, Christian Nodal sería el invitado que más gastó en ropa y tenis. / YouTube: Beth-Oh

