Chumel Torres deberá pagar una multa de 500 mil pesos por uso no autorizado de la música de Gloria Trevi

En marzo del 2023 la cantante Gloria Trevi presentó una procedimiento administrativo contra Chumel Torres por utilizar fragmentos de algunas de sus canciones en videos que el comediante transmitió en sus redes sociales con fines de lucro.

Respecto a este caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) determinó que Chumel tendrá que pagar una multa de alrededor de 500 mil pesos (cinco mil veces el valor diario de la UMA) y en caso de volver a incurrir en estas acciones se le impondrán las sanciones correspondientes.

Puedes ver: La casa de los famosos: Manelyk confronta a Guty Carrera por “negar” a Serrath; él se defiende

Chumel deberá pagar medio millón de pesos a Gloria Trevi / Luis Pérez

¿Qué hizo Chumel Torres y por qué lo demandó Gloria Trevi?

Recordemos que el comediante utilizó fragmentos de canciones de Trevi para mofarse de lo vivido poir la intérprete con motivo de las acusaciones que enfrentó en los años 90 de abuso s3xu4l, delito del que fue absuelta en 2004. En particular, el influencer habría infringido la Ley de derechos de autor al utilizar con fines de lucro la canción escrita por Gloria Trevi ‘Todos me miran’, en su canal de YouTube, sin autorización de la intérprete y compositora.

Gloria inició un procedimiento administrativo de infracción contra el comediante en marzo del 2023 en el IMPI.

Mira: Coco Levy, hijo de Talina Fernández anuncia, devastado, la muerte de su medio hermano

La cantante demandó al comediante por usar sus canciones modificadas a manera de parodias sin su autorización / Facebook: Gloria Trevi

Otro video en el que Chumel utilizó la música de la cantante sin su autorización en redes sociales fue en 2014 cuando utilizó el tema ‘El recuento de los daños’, para burlarse del mal desempeño de la selección mexicana.

De acuerdo con la ley, el comediante tendría un plazo de 15 días para quitar el contenido que infringió le ley y pagar la multa o demostrar la autorización de uso.

¿Qué dijo Chumel sobre la demanda de Gloria Trevi?

La mañana del 20 de marzo, el influencer publicó en la red social X un mensaje que pareciera aludir a este asunto, aunque no lo especifica. Chumel dice que no tiene que “pagar nada a nadie”. Señala que “nunca se lucró con los videos porque no estuvieron monetizados”. Recomienda contratar “mejores abogados” y no meterse con “los nerds”, porque son “enc4bron4dam3nt3 listos”, utilizando una frase en inglés.

Gloria Trevi ni sus abogados se han pronunciado al respecto.

Imagen de la publicación de Chumel Torres respecto a que no tiene que pagar a nadie porque no se lucró con los videos.

Checa: Mijares recordó cuando Lucerito le hizo cara de fuchi a Yuri en su propia casa