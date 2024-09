Conductor de VLA fin de semana se corta su larga caballera por una gran causa; así luce ahora

El Rey Grupero sorprendió a todos al cortar su icónica y larga cabellera durante una transmisión en vivo del programa “A quien corresponda”, todo por una causa muy especial.

El comediante y conductor había prometido días antes en el programa ya antes nombrado, conducido por Jorge Garralda, que donaría su cabello para hacer una peluca destinada a una persona que perdió el suyo debido al cáncer.

Durante el programa, Jorge Garralda recordó el trato que hicieron: “Después de un trato que se hace en televisión, que no hay forma de decir ‘no lo hice’... bueno, hice un trato con alguien que me cayó muy bien el día que vino al estudio y me dijo: ‘Va’”.

Rey Grupero posando para redes sociales vestido de negro / Instagram: @reygruperomx

Rey Grupero dona su cabello para hacer una peluca oncológica

Asimismo, explicó la importancia de la donación de cabello para personas que han perdido el suyo a causa de la quimioterapia: “Con tanta melena que tiene, podía donarlo para hacer una peluca oncológica. Hay muchas mujeres que han quedado calvas y tienen que usar turbantes. Hay fundaciones que hacen pelucas oncológicas y se las regalan”.

Aunque al momento de cortar su cabello, Rey Grupero se notaba nervioso, expresó su emoción por el acto: “Va a ser para algo bonito… ese sonido (de las tijeras) está medio escalofriante. ¡Ay Dios mío! Vamos a darle con todo”, comentó.

Jorge Garralda fue el encargado de realizar el corte, asegurando que el cabello donado será destinado a una buena causa.

Finalmente, Rey Grupero expresó su gratitud y alivio: “Muchísimas gracias, y la verdad es que espero que le sirva a una persona que pase por esta enfermedad tan grave y, pues, con todo cariño. Como que sí me quité un peso de encima”.

Así quedó el Rey Grupero tras cortarse su cabello por una noble causa

El Rey Grupero sorprendió a sus seguidores al mostrar su nuevo look después de cortar su icónica cabellera, la cual lo acompañó por más de 25 años. A través de sus redes sociales, compartió detalles de su experiencia, expresando su felicidad por haber donado su cabello para una buena causa.

“Donamos el cabello que me acompañó 25 años para una gran causa”, escribió el conductor, destacando que el sacrificio fue por una razón importante: la creación de una peluca oncológica para personas que han perdido su cabello a causa del cáncer.

En un video, Rey Grupero bromeó sobre su nuevo estilo: “Que tal amigos, pues miren, ya se acabó la melena, ya traigo corte de Lord Farquaad (personaje de la película Shrek), pero con el corazón feliz. Porque mi cabello se convertirá en una peluca oncológica... bueno, el pelo crece, pero el detalle ahí va, con todo el cariño y buena energía”.

Con su característico sentido del humor, cerró enviando un fuerte abrazo a sus seguidores, orgulloso de haber contribuido a una causa tan especial.

