Conductora de ‘Enamorándonos’ revela si fue vetada de televisora por entrar al programa

Desde hace algunas semanas, Imagen Televisión dio a conocer que traería de regreso a ‘Enamorándonos’, un programa de citas que se transmitió en TV Azteca de 2016 hasta 2020.

En su momento, el periodista Álex Kaffie reportó que Carmen Muñoz, quien fue presentadora del show, estaba en pláticas con Imagen para retomar su lugar. Asimismo, señaló que la elección del presentador masculino estaba entre Jawy Méndez, Roberto Carlo y Carlos Arenas.

No obstante, hace unos días se confirmó que los presentadores del programa serían Gaby Ramírez y Mauricio Mancera, quienes afirmaron dar lo mejor de sí para ganarse el cariño del público.

Te podría interesar: ‘Enamorándonos': Mauricio Mancera y Gaby Ramírez son los nuevos conductores; aquí todos los detalles

Si bien Gaby se mostró emocionada por integrarse a este proyecto, una colaboradora de ‘Venga la alegría’ reportó que esta decisión había molestado a Multimedios, televisora con la que trabajaba hasta hace poco, pues, aparentemente, la joven no les avisó con antelación.

“Gaby salió mal de Multimedios. Nos estaban contando que salió mal de Multimedios porque nunca avisó que la estaban buscando en Imagen. En Multimedios se enteraron por las plataformas, por nosotros y ya no la dejaron despedirse de la emisión donde estaba porque se sentían ofendidos porque no les avisó”, señaló la periodista de VLA.

Incluso, sostuvo que la empresa estaría tan enojada con ella que “ya no puede mencionar su nombre”.

Gaby Ramírez / Instagram: @saleelsoltv

No te pierdas: ¡Robbie Mora resultó mantenido! Yaritza habla del wapayaso: “No me tomaría en serio, porque no tenía dinero”

Gaby Ramírez aclara si salió mal de Multimedios

En entrevista para el programa de YouTube de Álex Kaffie, Gaby Ramírez admitió que los ejecutivos de Multimedios sí se mostraron sorprendidos ante el cambio, ya que se enteraron tras “filtrarse la información”, dejándola sin oportunidad de avisar.

“Yo fui a hacer casting para ver si me quedaba o no me quedaba. Yo ya no supe nada. Salió de que yo iba a quedar, cuando yo no sabía nada. Me habían dicho que sí me querían, pero no había nada formal. Le iba a decir a mi jefe que fui a hacer casting, pero salió antes (la noticia)”. Gaby Ramírez

Según Ramírez, su jefe se alegró por ella, a pesar de su deseo de que se quedara en la empresa.

“Las cosas terminaron bien. No tuve la oportunidad de despedirme porque fue demasiado rápido. Yo renuncié el mero lunes. El lunes ya no fui yo, así que no tuve oportunidad de despedirme. Hubo muchas cosas, pero, que yo sepa, todo bien”, señaló.

Para finalizar con el tema, invitó a toda la audiencia a no perderse el estreno de ‘Enamorándonos’ el próximo 8 de julio, a las 5:30 pm, a través de Imagen Televisión, prometiendo que será algo “muy diferente” a lo visto en el formato anterior.

Mira: Querido presentador de Univisión da el “sí" a su novio en lujosa boda ¡Que vivan los novios!