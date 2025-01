Conductora de TUDN revela en redes sociales que salió del proyecto

Luego de la ola de despidos en TUDN, este 2025 se suma el de Karina Herrera, quien a través de sus redes sociales compartió la noticia de su salida. La periodista deportiva, conocida en el ámbito deportivo como ‘Chapis’ Herrera, fue afectada por el recorte de personal en los últimos meses.

Karina Herrera anuncia su despido en redes sociales

A través de su cuenta oficial en X, Karina Herrera rompió el silencio y aclaró su situación laboral tras varios rumores. La conductora le respondió a una de sus seguidoras que le preguntó por su futuro dentro de la cadena, y le confirmó que ya no sería parte de TUDN, pues le tocó el recorte.

“¡Hola Olivia! No (ya no estoy), me tocó ser parte del reciente recorte y al igual que varios compañeros ya no estamos en Univisión (y TUDN) pero sigo colaborando con Víctor Deportes en ‘A nivel de cancha’”, dijo.

No, me tocó ser parte del reciente recorte y al igual que varios compañeros ya no estamos en Univisión (ahora TUDN) pero sigo colaborando con @victor_deportes en @aniveldecancha_ 🥰🫶 https://t.co/JNo8PEMPEc — Karina Herrera 🦮 (@chapis_herrera) January 22, 2025

Aunque no fue la noticia que esperaban escuchar sus seguidores, por lo menos ahora están al tanto de que continúa activa en el mundo deportivo con su colaboración en el programa mencionado.

Los cambios en TUDN

Los recortes en el canal han afectado a varios talentos de la división de deportes. Uno de los casos más sonados fue el de Enrique ‘Perro’ Bermúdez, quien tras 47 años de trabajo también dejó de colaborar con ese proyecto. Enrique sufrió una complicación cardiaca en diciembre pasado que le obligó a ajustar su estilo de vida en Miami donde radica hace 10 años.

En muchos casos la salida se ha dado sin la oportunidad de despedirse ante el público.

La conductora fue parte del despido masivo / Instagram

¿Quién es Karina Herrera?

Conocida por su cercanía con el Club Deportivo Guadalajara, Karina Herrera era una de las reporteras más visibles en TUDN, especialmente en la cobertura diaria de las Chivas. Su ausencia ha sido particularmente notoria para los aficionados rojiblancos, quienes a lo largo de su carrera en la cadena la siguieron de cerca debido a las exclusivas que Herrera solía ofrecer sobre el equipo.

A pesar de su salida, Karina continuará trabajando en el ámbito deportivo y asistiendo al Estadio Akron para seguir cubriendo a su equipo y mantenerse cercana a su audiencia. Este compromiso con su profesión ha sido aplaudido por muchos de sus seguidores, que han expresado su apoyo en redes sociales.

