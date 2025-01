Vadhir Bermúdez quiere narrar un partido al lado de su padre Enrique ‘Perro’ Bermúdez

Tras el tremendo susto que sufrió Enrique ‘Perro’ Bermúdez a mediados de diciembre por una insuficiencia cardiaca que le detectaron tras ser internado de emergencia en Miami, donde vive desde hace 10 años, platicamos al respecto con su hijo Vadhir Bermúdez, quien es periodista de TelevisaUnivision Deportes.

Vadhir estaba con su padre, Enrique ‘Perro’ Bermúdez, cuando comenzó a sentirse mal

“Yo estaba con él allá. Veníamos llegando de un centro comercial y mi papá se quejó de que no podía respirar, que se le estaba yendo el aire. Le hice unos ejercicios de respiración que me enseñaron cuando yo era actor. Se logró calmar, pero lo que nos llamó la atención es que él nunca se queja de nada, por lo que mi mamá se asustó y se lo llevó al hospital, y mira, estuvo una semana ahí internado”.

Enrique ‘el Perro’ Bermúdez hospitalizado / Redes sociales

Sobre la gravedad de su padre, nos dijo Vadhir: “Obviamente nos preocupó, pero creo mucho que lo que dices lo atraes y desde siempre le dije que no iba a pasar nada, que se recuperaría y ahí va adelante. Jamás quise pensar en que se pudiera ir. Mi papá es todo un roble”.

Vadhir vive en México pero a distancia apoya a su papá. “Estoy al pendiente. Nos escribimos, llamamos, y ya sea que lo operen o que sea un marcapasos, lo va a vencer sin ningún problema”.

Familia de Enrique ‘Perro’ Bermúdez con su esposa e hijo Vadhir / Redes sociales

Vadhir, hijo del ‘Perro’ Bermúdez también ha enfrentado diversos problemas de salud

Vadhir también ha demostrado una gran fortaleza ya que él también ha padecido situaciones de salud como cuando tuvo que someterse a un trasplante de riñón pues tiene diabetes juvenil, el cual se lo donó su mamá, y hace unos años unos temas relacionados con cáncer.

“En el 2022 se me levantó una bola entre el pecho y el hombro y resultó un tumor que tuvo que ser retirado, y un año después, en el 2023, me salió como una herida de sol en la cabeza, tipo resequedad, que después se abrió y salió una bola y me la tuvieron que quitar también. Afortunadamente hoy estoy bien de salud y sólo tengo que estar al pendiente”.

Vadhir Bermúdez, comentarista deportivo / Redes sociales

Vadhir aprovecha las oportunidades que le han dado en TUDN

Vadhir es uno de los jóvenes periodistas que más ha destacado por su talento en TelevisaUnivision Deportes y nos platicó: “He estado como narrador cuando me dan la oportunidad en partidos que he estado teniendo mucha más actividad últimamente, como comentarista, como reportero, hacedor de notas, de todo un poco. Es una carrera de paciencia y de esperar oportunidades, me siento muy contento en la empresa”.

Sobre el descanso que está tomando su papá nos dijo: “Él decidió que era la mejor opción así y se lo merece. Lleva una vida trabajando sin parar y ahora va a poder replantear lo que viene en el futuro si quiere retomar algo, si no”.

Y uno de sus grandes deseos sería compartir la narración de un partido al lado de su famoso padre: “Sería genial estar juntos en una transmisión. Es mi ídolo e imagínate lo que significaría para mí. Hasta el día de hoy no ha tocado, pero siempre se pueden lograr los sueños. Hoy por hoy estoy muy agradecido con TUDN y quiero seguir creciendo aquí”.

