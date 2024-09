Conductores de Hoy confrontan a Ricardo Peralta tras polémico posicionamiento contra Arath de la Torre

Ricardo Peralta fue el invitado especial en el programa ‘Hoy’ este miércoles 11 de septiembre, donde habló de su participación en ‘La casa de los famosos México 2024'

Durante su aparición, los conductores del matutino de Televisa no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle al influencer sobre la controversia en torno a su enfrentamiento con Arath de la Torre en ‘La casa de los famosos México’, En ese contexto, Ricardo había insinuado que Arath lo discriminó por su orientación, lo que provocó gran revuelo.

Dicho posicionamiento generó una fuerte crítica hacia Peralta, quien fue acusado en redes sociales de utilizar el movimiento LGBTQ+ para arremeter contra el conductor. Ante esto, Ricardo respondió en el matutino.

Ricardo Peralta confrontó a Arath de la Torre en La casa de los famosos México. / Captura de pantalla Canal 5

Ricardo Peralta reacciona su posicionamiento contra Arath

“Fue muy fuerte. Después de esto descubrí que estos posicionamientos son algo donde hasta la música te pone en un drama intenso y al día siguiente sientes una depresión que te hace pensar: ‘Ya no quiero seguir con esto’. Por eso decidí que todo debía cambiar”. Ricardo Peralta

Martha Figueroa intervino durante la conversación y señaló: “No sé si tú tomaste la bandera o alguien te dio la bandera de ser el representante gay de la casa”. Ante esto, Ricardo se disculpó, añadió que no fue así y que afortunadamente con Arath las cosas están bien.

“Con Arath ya estamos espectacularmente bien, pero si a alguien en casa también ofendí, les pido una sincera disculpa porque nunca fue mi intención. Quería expresar algo, pero el estrés del momento me sobrepasó”. Ricardo Peralta

Sebastián Reséndiz enfrenta a Ricardo Peralta

En ese mismo espacio, Sebastián Reséndiz fue más directo al expresar cómo se percibió el discurso de Peralta fuera del reality:

“Somos de la misma comunidad. Hablamos el mismo idioma, y no me voy a andar con rodeos. Lo interpreté como que manipulaste, que trataste de aprovecharte del movimiento (LGBTQ+). Utilizar esa bandera de: ‘Tú me estás discriminando por cómo me visto’ fue inapropiado”. Sebastián Reséndiz

Ricardo, nuevamente, se disculpó y reiteró que nunca fue su intención utilizar a la comunidad LGBTQ+ como herramienta para victimizarse con Arath:

“No, no. Si se sintió así, pido disculpas a ti y a todas las personas que se sintieron ofendidas. Lo que se vive dentro de la casa es tan intenso que llega un punto en que te confundes y ya no sabes quién eres. Por eso, en el siguiente posicionamiento decidí no ponerme en contra de Arath”, concluyó.

¿Qué le dijo Ricardo Peralta a Arath de la Torre?

“Vengo a explicarte la expresión de género, que va ligada a la identidad de género. Mi género es no binario, eso quiere decir que no es ni mujer ni hombre. La expresión de género responde a cómo hablamos y cómo nos vestimos... Tampoco te deseo éxito en esta casa, y si yo no existo para ti en esta casa, tú tampoco vas a existir para mí. También me gustaría decirte que esto es muy fuerte para mí, porque es algo con lo que he luchado toda mi vida y no me gustaría que la gente creyera que soy un personaje. Lo que yo me pongo es porque me hace sentir vivo, me llena de ilusión y me encanta”. Ricardo Peralta

Aunque Ricardo no quería escuchar la réplica de Arath, Galilea Montijo le indicó que, por respeto al público, debía escuchar lo que el conductor tenía que responder.

Arath le respondió: “Te estás equivocando, no tengo problema. Tengo un hermano que es homosexual y es mi mayor inspiración. Mis respetos para ti, no juegues así porque estás tratando de voltear y confundir a la gente. Yo te respeto y te he respetado siempre; incluso siempre he dicho que en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris, y mis respetos para ti y para toda tu comunidad, y lo he demostrado durante todo el tiempo... No juegues así, yo siempre te he extendido mi mano en todo sentido... con todo gusto, a pesar de lo que me hayas dicho y a pesar de que tú trates de voltear a toda esa comunidad tan hermosa... y teniendo un pariente tan cercano como un hermano, jamás le faltaría el respeto a nadie. Y si te molestó mi comentario respecto a tu vestuario, bueno, no tiene absolutamente nada que ver con la identidad de género... Y te voy a decir una cosa con todo respeto, no eres Wendy Guevara, Wendy Guevara es otra cosa. Búscate otra historia porque esa historia ya se contó”.

Tras ese posicionamiento,la asociación civil Círculo Diverso señaló a Ricardo Peralta por minimizar las experiencias de la comunidad LGBTIQ+, al tratar con ligereza temas sensibles como la homofob14 y discriminación. En respuesta a esta controversia, la agencia Epik Talent Industry también se desvinculó de las declaraciones de Ricardo peralta.