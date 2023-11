Consuelo Duval revela la posible causa de la ruptura entre Daniela Magún y Alex de Magneto

En torno al 30 aniversario del canal Unicable, las conductoras grabaron un programa especial de Netas divinas en la playa, donde estuvieron presentes Paola Rojas, Natali Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval, pero nunca se imaginaron que ‘la Duval’ hablaría de más.

Al preguntarle a Daniela sobre su separación con Alex de Magneto, fue Consuelo la que respondió.

“Sobre todo con los cuernos. Eso yo los conozco”. Pero de inmediato Daniela se acercó a Consuelo sorprendida por lo que había dicho y dijo: “Esa es una broma de Consuelo, para que no inventen”, pero Duval continuó hablando: “Lo único con lo que puedo lidiar yo es con los cuernos. Este sería mi consejo”. Mientras que nerviosa Daniela ya no sabía qué hacer.

Y de inmediato Paola Rojas entró al quite. “De ese tema en particular no sé nada”, y suelta la carcajada, en tono de broma, dado que la conductora y periodista terminó su matrimonio con el exfutbolista Luis Roberto Alves ‘Zague’ por una sonada infidelidad. Natalia, por su parte, solo dijo: “Ninguna, ninguna, amateur, amateur”, puesto que a ella la engañó Christopher Uckermann. Y Paola concluyó: “No sé de qué me hablan”.

Por otro lado, la actriz Consuelo Duval, no ha tenido mucha suerte en el amor, ya que ella misma ha confesado en varias ocasiones que le han sido infiel en sus relaciones. Incluso, ha dicho que si en ese momento tuviera un novio que le está poniendo los cuernos en una fiesta, se haría p3nd#$%, ya que todos cometen errores en una noche de copas.

Recordemos que Daniela desde 2020 confirmó que tenía una relación con Hugo de la Barreda, mejor conocido como Alex de Magneto. Su noviazgo iba viento en popa donde convivían como toda una familia a pesar de no tener planes de boda. La cantante había dicho que no le interesaba vivir de nueva cuenta esa experiencia del matrimonio, debido a que ya había pasado por esa etapa.

Desde hace algunas semanas, la integrante de Kabah y Alex había levantado rumores de una separación. Ambos ya no compartían ninguna historia juntos o alguna foto en sus redes.

Fue hasta la semana pasada que la misma Daniela compartió en la emisión de Netas divinas que su separación del cantante de Magento fue “fuerte e inesperada”. Agradeció todo el apoyo de sus compañeras en esos momentos tan dolorosos que estaba viviendo.

De momento ni Daniela Magún ni Alex de Magneto han compartido la razón de su separación y se mantienen herméticos ante el tema.

