Coque Muñiz responde a supuestas burlas de Yuri y pide respeto a la comunidad gay por mensajes ofensivos

En medio de una intensa polémica, la reconocida cantante Yuri se encuentra en el ojo del huracán luego de realizar comentarios despectivos hacia el también cantante Jorge Coque Muñiz y el icónico artista Ricky Martin.

Los comentarios fueron hechos durante un concierto reciente y han generado una serie de reacciones por parte del público y de la comunidad artística.

Durante su presentación, Yuri expresó su opinión sobre los artistas mencionados, insinuando que Coque Muñiz es feo y que Ricky Martin es gay. Estas declaraciones han sido consideradas ofensivas y han generado fuertes críticas hacia la intérprete de Maldita Primavera.

Sin embargo, las palabras ya llegaron a oídos del actor quien en entrevista para De Primera Mano, Coque reaccionó a lo dicho por Yuri cuando el titular del programa le preguntó su opinión.

“No se vale los ataques que Yuri que ha hecho de manera pública en tu contra sabiendo que son compañeros por qué ella dentro de su espectáculo dice “Ricky Martín que mala onda que sea gay o sea tan guapo que está, mejor que hubiese sido gay el Coque” y lo repite como si fuera un chiste no?

Usuarios de Internet piden a Yuri medir sus palabras. / Instagram: @oficialyuri

De inmediato y de manera respetuosa Coque Muñiz respondió: “Yo creo que tiene razón, si está más guapo que yo, y si o sea si fuera por elegir yo creo que la gente elegiría más a Ricky, pero yo no tengo el potencial de fans, yo tengo amigos en las redes y yo sería incapaz de contestar una agresión con otra agresión”.

Asegurando que las palabras de la famosa las tomaba sin rencor alguno: “Primero la güera es amiga mía hace más de 30 años quizá hasta 40 años y lo único que ha recibido y yo he recibido de ella es amor yo me reí mucho me pareció un comentario divertido”.

No es la primera vez que Yuri se encuentra en el centro de la controversia.

/ Instagram: @coquemuniz



Sin embargo es con la comunidad con la que ya no se siente cómodo pues ha recibido un par de mensajes nada agradables y que incluso le preocupan:

“Pero ya me preocupó un poquito en los últimos (días) me empezaron a llegar (mensajes) ya sean viejos o actuales, pero en unos, la comunidad gay (hecho) comentarios fuertes acerca de mi persona y pues yo no tengo nada (en contra) porque yo los he apoyado a todos, soy incapaz de faltarles al respeto (a ellos y ) a mis compañeros.

La respuesta del actor, ha sido aplaudida por muchos, quienes consideran que fue una muestra de madurez y tolerancia. / Instagram: @coquemuniz



Aunque espera que Yuri si sea mas cuidadosa por el publico a quien se dirije: “Si me sorprendió creo que a lo mejor uno hace repeticiones de un chiste y funciona y dicen “ya agarre este de puerquito”, la verdad si soy puerquito, soy feito pero soy buen compañero y lo único que hablaría son cosas buenas”.