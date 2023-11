“Crisis matrimonial” de Maribel Guardia, ¿JC Chávez en el psiquiátrico?… todo esto pasó en la semana

Las noticias más polémicas de la semana están aquí. En TVNotas te contamos esos temas de los que todo el mundo está hablando para que te enteres de lo más destacado.

1. La ‘crisis matrimonial’ que evidenció problemas de alcoholismo

Esta semana dio de qué hablar una supuesta crisis matrimonial entre Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón, expuesta por Addis Tuñón a través del programa ‘De primera mano’ de Gustavo Adolfo Infante.

Sin embargo, el caso dio una vuelta de 180 grados cuando Addis revelaría las supuestas razones por las que la actriz y su esposo estaban atravesando por momentos difíciles, pues se retractó y dijo que su fuente la había engañado, pero ella no lo sabía.

Maribel Guardia estuvo envuelta en un escándalo inventado por la mamá de Imelda Tuñón / Facebook: Maribel Guardia e Imelda Tuñón

Resulta que Addis es prima de Imelda Tuñón, madre de Imelda Tuñón Garza, quien fuera esposa de José Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia. Sí, como lo lees. Suena complicado pero no. Y fue precisamente la consuegra de Maribel, quien le habría inventado esto a Addis para que lo dijera en el programa, y ella lo contó confiando en lo que decía era real.

Después, a través del programa, Addis se disculpó con la actriz y su esposo luego de aclarar las cosas con ellos y otro miembro de la familia Tuñón le dijera a la conductora que la mamá de Ime estaba pasando por preocupantes momentos de alcoholismo que la llevaron a inventar una supuesta crisis entre Maribel y Marco.

Además, esto surgió después de que la mamá de Ime hiciera polémicos comentarios en Facebook al ver a su nieto agarrado de la mano de Maribel mientras ambos estaban disfrazados por el Día de muertos y la consuegra dijera: “que se vaya sola a alcanzar a su hijo”, solo porque no le gustó ver a su nieto con algo alusivo a la muerte.

2. ¿Terminó en el psiquiátrico?

JC Chávez Jr protagonizó una de las polémicas de la semana al darse a conocer que hace unos días su esposa tuvo que llamar a las autoridades para que lo atendieran por haber tomado unas pastillas.

En el pasado, el hijo del boxeador Julio César Chávez se quejó de que su familia lo ingresara a rehabilitación y se ha mostrado enojado por eso.

Se ha rumorado que ha recaído en las adicciones / Instagram: @juliocchavezjr

Después de que trascendiera esta noticia, su famoso papá desmintió que estuviera ingresado en el psiquiátrico diciendo: “Hay una noticia falsa, amarillista. Me parece muy fuera de lugar, de mi hijo Julio, que está en un psiquiátrico. Mi hijo Julio está bien, está en Los Ángeles, California, con su familia. Cuídense, bendiciones. No se crean tantas pend3j4d45”.

No obstante, TMZ Sports había reportado que JC Chávez Jr había tenido una intervención en el hospital psiquiátrico para recibir tratamiento luego de esa supuesta llamada de auxilio por parte de su esposa y al parecer tuvo que permanecer ahí hasta 72 horas. Sin embargo, de esto la familia no se pronunció sobre si fue cierto o no que Julio verdaderamente acudió al hospital psiquiátrico el pasado 24 de octubre.

3. Se fue del país por inseguridad

La exactriz de Televisa, Florencia de Saracho decidió abandonar México de una manera abrupta causando sorpresa entre sus seguidores de redes sociales.

A través de un comunicado, la actriz, que se retiró para dedicarse a su familia, dijo que se fue a Estados Unidos y que no estuvieran preocupados por ella.

Florencia de Saracho se fue de México / Instagram

“A todos ustedes con todo mi cariño y amor, les agradezco su preocupación por mí y por mi familia. Hemos decidido estar en Estados Unidos por el tema de inseguridad en México”, indicó.

Se sabe que desde junio su sobrino está desaparecido y esto la habría orillado a dejarlo todo atrás.

4. Pierde la vida por cirugía estética

La influencer brasileña Luana Andrade de 29 años, quien era amiga del futbolista Neymar Jr. falleció en un hospital de São Paulo cuando se hizo una cirugía estética.

La joven sufrió varios paros cardíacos en las dos horas y media de operación y fue trasladada a cuidados intensivos de otro hospital.

La modelo e influencer Luana Andrade perdió la vida en una cirugía estética / Instagram

Horas después indicaron que la liposucción del muslo derivó en una embolia pulmonar. De tal manera, un coágulo le obstruyó el flujo sanguíneo en una arteria en los pulmones.

Su representante confesó a medios brasileños que Luana se habría sometido a esta operación para mejorar su aspecto físico y señaló que no era la primera vez que lo hacía: “Tenía el abdomen operado y le iban a operar las piernas. Durante la extracción de la grasa de las rodillas fue cuando ocurrió la fatalidad”.

5. ¿Separación o no?

Se desataron los rumores de separación entre Victoria Ruffo y Omar Fayad luego de que el periodista Alex Kaffie afirmara que había divorcio.

Omar Fayad y Victoria Ruffo llevan 22 años de matrimonio / Instagram

La actriz fue cuestionada sobre este tema pero lo evadió en un principio preguntando por el periodista que ventiló la información. Luego bromeó diciendo que desde que conoció al político estaban en “crisis” y que su marido no cambiaba de diablo para vivir en el mismo infierno, pero luego se supo que Omar Fayad fue propuesto por el gobierno federal como embajador de México en Noruega. ¿Esto será el motivo de un divorcio o la actriz lo seguirá a ese país?

¡Listo! Ahora estás bien informado con las notas más relevantes de la semana.