Cristian Castro se reconcilió con Ingrid Wagner tras ruptura con Mariela Sánchez, aseguran

La vida amorosa de Cristian Castro ha dado mucho de qué hablar durante las últimas semanas. Poco después de su ruptura con Ingrid Wagner, anunció su reconciliación con Mariela Sánchez, de quien se separó en febrero.

Desafortunadamente, las cosas entre Mariela y Cristian no funcionaron, y volvieron a separarse luego de que se filtraran unos audios de ella expresándose muy mal del mexicano, así como de su círculo cercano.

La empresaria de origen argentino, entre otras cosas, aseguró que Castro era alguien de poca higiene y muy malo en la intimidad. Si bien se disculpó por sus palabras y afirmó que sus palabras se debieron al enojo por los constantes mensajes de las fans del artista, esto no evitó una nueva ruptura.

En medio de todo esto, se reportó que Cristian habría retomado su relación con Ingrid Wagner, con quien duró apenas unas semanas.

¿Hubo reconciliación entre Ingrid y Cristian?

En la más reciente transmisión de ‘Ventaneando’, Jimena Pérez ‘la Choco’, conductora del programa, informó que, al parecer, Cristian Castro e Ingrid Wagner habían decidido darle una nueva oportunidad a su romance.

“Cristian se va a presentar con Yuri en León. Todo indica que habría retomado su relación con Ingrid Wagner”, indicó.

Si bien no dio muchos detalles, el resto de sus colegas se mostraron muy contentos por la noticia, asegurando que la abogada es una mujer que “sí quiere de verdad” al cantante, a diferencia de Mariela.

“Más decente que Mariela, sí es”, expresó Ricardo Manjarrez. En tanto que Rosario Murrieta señaló que Ingrid era una persona “agradable” que “admira y respeta” a Castro.

Por su parte, Pedro Sola resaltó que, al hijo de Verónica Castro, “no le dura el amor por una”, pese a este comentario, todos concordaron en que el cantante merece ser feliz con alguien que sí lo “ame”

Cristian Castro e Ingrid Warner / Instagram

¿Qué ha dicho Ingrid Warner sobre una reconciliación con Cristian Castro?

Si bien Cristian Castro o Ingrid Wagner no han confirmado o desmentido una reconciliación, se sabe que aún tienen comunicación. Hace unos días, en entrevista para ‘Ventaneando’, la argentina contó que lo había contactado tras la filtración de los audios.

En dicho encuentro, también expresó que no descarta la posibilidad de retomar su noviazgo con el llamado ‘Gallito feliz’.

“El cariño siempre va a estar intacto. Me hubiera gustado conocer a Verónica. Me hubiese gustado tener la oportunidad. Yo tengo mi vida formada acá, pero si se dan las condiciones me gustaría estar con él. La verdad es que yo lo quiero muchísimo”, dijo.

