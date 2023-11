Cynthia Klitbo llamó sapo a Laura Zapata y ésta la tachó de borracha; ahora Klitbo le manda mensaje

Ahora que se emite la segunda temporada del reality Secretos de villanas por Canela.tv, los comentarios de Cynthia Klitbo y Aylín Mujica en contra de Laura Zapata han sido polémicos.

Por su parte, Cynthia Klitbo le mandó un mensaje a Laura. Asegura que es una persona que avienta la piedra y esconde la mano. No se quedó callada y la llamó: “sapo que busca luciérnagas para brillar”. Confesó a TVNotas: “No la entiendo. Todos leyeron el post en X (antes Twitter), en el que me puso como que si yo estuviera tirada en la calle. Y ahora manda un comunicado en el que no comprende la razón de mi molestia. No entiendo la agresión”

“Tengo que limpiar mi nombre, porque tengo una hija. Mi carrera no se hizo de la noche a la mañana. Soy mamá. Tengo 56 años. Sí voy a fiestas, pero prefiero quedarme tres días en cama porque ya no tengo energía para esas cosas”. “Tengo suerte de caer en las garras de esa señora. No tengo pleito con nadie. Al parecer, yo le gusté". Agregó Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo

/ Facebook: Cynthia Klitbo.

Le preguntamos si cree que Laura tiene algún problema, ya que ataca y difama a las personas de esta manera. Cynthia señaló: “No soy psicóloga. Lo único que le digo es que Dios la cuide. Que esté rodeada de amor de sus seres queridos”.

Sobre si piensa demandar a la actriz, comentó: “No. La verdad, a mí eso de los juzgados no me gusta. Prefiero aclarar las cosas y no andarme agarrando a cachetadas. Espero que Dios le dé lo que necesite y punto”. Cynthia dejó claro que le tiene miedo a Laura. “Cuántas personas no hemos visto que han caído en sus manos, incluida yo. Claro que sí le tengo miedo. Por eso la trato de lejitos. Yo no soy de buscar pleitos. Cuando tengo problemas con alguien voy y se lo digo”, finalizó.

Facebook: Laura Zapata/ Facebook: Cynthia Klitbo

Pero hay más. Por otro lado, una persona que estuvo muy cerca de Zapata en el pasado nos contactó para revelarnos pasajes oscuros de su vida. “No ha sido una persona de bien. Ni siquiera es honesta con ella misma. Creo que sus papeles de villana los ha llevado a su propia vida”.

“Le sé a mi comadre muchísimas cosas. No es una persona feliz. Ha hecho mucho daño. Tiene envidia desmedida a su hermana Thalía. Le molesta su brillo. Que tenga una vida holgada y exitosa, y un esposo millonario. Laura ha llevado una vida desenfrenada. Fue ‘amante’ de Carlos Quiñones Armendáriz, un empresario dueño de varias radiodifusoras, como Radio 13 y Cadena Radio. Anduvo con él antes de su secuestro. Él la mantenía. Ella todo el tiempo le pedía dinero. Lo peor fue que buscó la forma de que la familia de Quiñones se enterara del amorío. ¡Quiso destruir a la familia! A ella le gustaban los casados. Y hay cosas peores” Asegura la fuente.

Laura Zapata / Instagram: @laurazapataoficial

Le preguntamos sobre la acusación de autosecuestro, en 2002, cuando salía del teatro junto a su hermana Ernestina. “Se dijo que Thalía vino junto con su esposo Tommy Mottola para negociar la liberación de sus hermanas. Que el empresario habría pagado cinco millones de dólares. Pero Laura Zapata lo negó. En 2007, el diplomático Manuel Ávila Camacho confirmó que un agente policíaco de alto rango le confió a él y a Ernestina Sodi, durante una cena, que el secuestro de las hermanas fue un plan en el que intervino Laura para autosecuestrarse. Ahí se perdió la relación con Thalía y Ernestina. Además, después del secuestro, Ernestina escribió el libro Líbranos del mal. Pero el título tenía doble mensaje: por un lado, el del secuestro y, por otro, que la libraran de su propia hermana, a la que considera un ser perverso y oscuro”.

También nos cuenta que no entiende por qué Laura denunció a los cuidadores de su abuelita, Eva Mange, de maltratarla durante su estancia en un asilo, puesto que la actriz vivió ahí un tiempo. “Con su abuelita, antes de fallecer a los 104 años, Laura denunció en Twitter (ahora X) que las personas que la cuidaban en el asilo ‘Le Grand Senior Living’, en 2021, la descuidaron. Además, pedía cárcel para los responsables. Sé de buena fuente que Thalía se hacía cargo de todos los gastos del lugar. Ella dice que no. Dos meses Zapata se quedó ahí para comer, beber y aprovecharse de la situación”.

“Laura sabe fingir muy bien ante las cámaras. Cuando quiere ser linda lo es. Al final es actriz. Lo hace muy bien. Pero cuando te odia, tira a matar. Hace años ella le barbeaba mucho al periodista Gustavo Adolfo Infante. Hasta acudió gustosa a grabar El minuto que cambió mi destino. Después de la muerte de su abuelita, Eva Mange, el periodista dio puntos de vista que no le agradaron y de ahí se agarró. Hace una semana, en el programa Secretos de villanas, Laura y Gabriela Spanic retomaron el tema de Gustavo, y no bueno... Le tiraron a matar, usando adjetivos fuertes sobre la apariencia física del periodista. La única que salió a defenderlo fue Cynthia Klitbo. Laura Zapata no parará su guerra contra de él. Es una mujer muy vengativa”, concluyó.

Facebook: Laura Zapata y Gustavo Adolfo Infante

Si quieres conocer todas las entrevistas en exclusiva que, esta semana tu revista revista TVNotas impresa y digital tiene para ti ¡Corre a comprarla ya!