Daddy Yankee revela que rechazó 150 millones de dólares con tal de mantener su fe cristiana

Daddy Yankee, quien se retiró de la música en 2022 para dedicarse a servir a Dios, sigue dando testimonio de que Jesús vive en él y que su carrera como uno de los más grandes representantes del reggaetón no es más importante que su fe y su espiritualidad.

Daddy Yankee se despidió de los escenarios

En diciembre pasado, Daddy Yankee sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de los escenarios. Este retiro llegó en un momento de gran éxito, con la intención de convertirse al cristianismo y dedicar su vida a Dios. A pesar de la tentadora oferta de 150 millones de dólares para continuar su gira, el ‘Big boss’ eligió seguir su nuevo camino espiritual.

¡Se retira un grande! / Instagram

Daddy Yankee revela detalles sobre oferta millonaria

En un reciente testimonio que circula en internet, Daddy Yankee compartió detalles sobre la oferta que recibió y su decisión de rechazarla.

“Mi carrera musical era lo que yo más amaba, eso se lo digo a todo el mundo. Yo me fui y oye, mi gira era la segunda más vendida, después de la de otro artista urbano, y cuando me hicieron la oferta de 150 millones de dólares, Jesús me dijo '¿qué vas a hacer?, estás libre, puedes tomar decisiones...’, hermano, las piernas a mí me flaqueaban”. Daddy Yankee

En un video, Daddy Yankee, con micrófono en mano, relató a un grupo de personas su “conversación” con Jesús al momento de tomar su decisión.

“Pero tú sabes, no voy a estar en tu presencia, no voy a estar en tu vida. Vas a seguir esclavo de lo que más tú amas’, y yo ahí temblando... y si te ofrecen 150 melones ¿tú qué haces muchacho?, a ver si tú los vas a rechazar. Te quiero ver que te los pongan ahí, como me los pusieron a mí, Amén”, expresó Daddy Yankee, destacando el desafío de su elección.

Daddy Yankee afirma que su prioridad en este momento es vivir para Dios y predicar su palabra. “Pero yo dije '¿de qué le vale al hombre ganar el mundo? ¿De qué?”, dijo el artista, recibiendo una ovación de los presentes que estuvieron de acuerdo con su testimonio de amor a Jesús.

