Daniela Alexis, ‘Bebeshita’, estrena cuerpazo tras realizarse su tercera liposucción

“Haré lo que tenga que hacer para tener las pompas como las Kardashian”, confesó ‘Bebeshita’ sobre su deseo de parecerse a la socialité y empresaria.

La cantante, influencer y ahora participante del reality Los 50, Daniela Alexis, mejor conocida como ‘Bebeshita’, entró de nuevo al quirófano y se sometió a su tercera liposucción.

Le sacaron grasa de los brazos, las piernas, la espalda baja y el abdomen para colocársela en los glúteos y las caderas. Su sueño es tener el trasero como Kim Kardashian. Fiel a su estilo desinhibido, nos relata cómo vivió esta tercera ‘lipo’. ¡Y no promete que será la última!

‘Bebeshita’ contó en exclusiva a TVNotas, todos los detalles de esta tercera liposucción, que calificó como “dolorosa”, pero satisfactoria porque le encantó el resultado, pues cada vez está cerca más del cuerpo que siempre quiso tener.

‘Bebeshita’ ha compartido con total apertura y sin prejuicios las cirugías que se ha realizado. / Instagram: @bebeshitadany

-Daniela, ¿qué te hiciste?

Hace meses lipoescultura completa, de brazos, piernas, espalda y abdomen. La grasa que me sacaron de estas partes me la colocaron en las pompas y la cadera. Nunca había tenido cadera y es lo que más me importaba. Eso y que me marcaran la cintura. Cada vez que bajo de peso se me bajan las pompas. Quería tenerlas más grandes y se logró”.

