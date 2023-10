David Faitelson revela que su mamá se encuentra atrapada en Israel: “Estaba desesperada”

El periodista deportivo también se sinceró sobre su entrada a Televisa.

En medio de su polémica salida de ESPN, el periodista deportivo David Faitelson abrió su corazón y relevó que su mamá se encuentra atrapada en Israel, país que actualmente está en un conflicto armado con Palestina.

A través de una entrevista para De primera mano, Faitelson contó que su mamá estaba sola cuando estalló la guerra, pues el resto de su familia había viajado a México para disfrutar de unas vacaciones.

“Mi mamá es una persona de 83 años. Justamente cuando estalló este nuevo episodio de violencia, ella estaba sola. Las primeras horas fueron muy complicadas porque, imagínate, una persona de 83 años, las sirenas. Detonaban en el aire los cohetes”, manifestó.

Afortunadamente, su hermana mayor tuvo la posibilidad de reunirse con ella hace poco. Sin embargo, ahora su mamá no puede salir del país debido a su edad.

“Tratamos en algún momento de poder sacar a mi mamá. Vimos que el gobierno mexicano apoyó con un puente aéreo. Yo hablé con ella y me dijo ‘mijo, si me sacan a la calle y, en algún momento hay que correr o esconderse, yo no puedo. Entonces tengo menos riesgo si me quedo en el cuarto (de seguridad). Decidimos que se quedara”, contó.

Recordemos que las casas en Israel cuentan con un cuarto secreto que sirve como refugio para sus ciudadanos, en caso de una invasión.

Durante la plática, David recordó su infancia en Israel y admitió que, a diferencia de los conflictos que presenció, el enfrentamiento actual es “aún peor”. Por ello, expresó sus deseos para que pronto termine esta lamentable situación.

David Faitelson habla de su entrada a Televisa

En otros temas más “positivos”, David Faitelson también habló acerca de las duras críticas que recibe actualmente por haber “cambiado” a ESPN por Televisa.

“Yo me lo tengo que tragar completito. Hay videos donde yo digo que jamás trabajaré para Televisa, ni modo. Diría mi padre, que en paz descanse, ‘no escupas para arriba porque te puedes caer’. Me cayó. Me convenció el nuevo planteamiento de Televisa sobre el deporte”, indicó.

Asimismo, dejó en claro que la empresa no busca “cambiar su esencia” y seguirá dando sus opiniones contundentes como siempre.

