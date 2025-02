Demi Moore rejuvenecida ¿Recurrió a ‘La sustancia’?

Hace unas semanas, Demi Moore obtuvo su primera nominación al premio Óscar por su destacada actuación en la película ‘La sustancia’. En esta categoría que compite con la actriz Karla Sofía Gascón por su trabajo en el filme ‘Emilia Pérez’. Moore le ganó el premio en el Globo de Oro 2025, el primero que le han dado como actriz en 45 años.

A lo largo de su carrera, Moore había sido reconocida con nominaciones a los Globos de Oro por ‘Ghost’ y ‘If these walls could talk’, pero, hasta ahora, no había sido nominada al Oscar. Sin embargo, su gran talento como histrionisa la llevó a ser nominada por ‘La academia’.

Eso no es todo, tal parece que la trama traspasó la pantalla. Circuló una imagen de Demi que se llevó los reflectores. Aseguran que se ve mejor que nunca a sus 62 años. ¡La consumió la sustancia!

Demi Moore sorprende con su apariencia en nueva foto

Demi Moore acaparó la atención en redes sociales luego de que circulara en redes una fotografía que dejó a muchos impactados. La mayoría puntualizó que su piel no muestra ni una sola arruga.

Y es que Moore asistió al show de Giorgio Armani Privé en su aniversario número 20, evento al cual dejó anonadados a todos con su look al estilo “total black”. No obstante, lo que se robó a los reflectores fue su rostro notablemente rejuvenecido, lo que provocó una ola de comentarios en redes sociales.

En dicho evento, la celebridad lució espectacular con un conjunto de pantalón negro de bota ancha, combinado con una blusa de cuero de mangas largas y collares negros largos. Moore no tardó en presumir su gran look en redes. Por esta razón, le llovieron halagos por su apariencia.

Estos fueron algunos comentarios:

“Wow Demi se ve mucho mejor que JLo . Lo que sea que se hizo quedó increíble”

“Te ves impresionante “,

“Sin molestias. Hidratado. feliz. en su carril. concentrado. floreciente”,

“Esa es la futura actriz ganadora de un Oscar. No puedo esperar a que consigas tus flores en los Oscars”

““wow no se le ve ni una arruga, no se si es filtro o algo que se hizo, pero está divina”,

“Demi danos el secreto de la sustancia. Sin duda tú sí la consumiste jaja”.

¿Qué hay detrás del impactante aspecto de Demi Moore?

En la imagen, Demi Moore mostró una piel radiante y un aspecto fresco que desató rumores y especulaciones sobre posibles tratamientos estéticos. Algunos usuarios sugirieron que la actriz podría haber recurrido a “la sustancia”, en alusión a su actuación en dicho filme.

Sin embargo, algunos comentaron que se sometió a procedimientos de rejuvenecimiento facial, tales como:

Lifting facial,

Botox,

Blefaroplastia,

Rejuvenecimiento láser.

¿Demi Moore se ha sometido a cirugías estéticas?

Aunque las especulaciones apuntan a posibles retoques estéticos, Demi Moore siempre ha defendido que su apariencia se debe a una rutina de ejercicio, alimentación balanceada y cuidados de la piel. No obstante, la actriz no ha hecho declaraciones con respecto a si se sometió a algún arreglito estético.

No obstante, Demi Moore continúa de manteles largos, estaría en espera de la gala de los premios Oscar, la cual se llevará a cabo el próximo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles.

Así lució Demi Moore: