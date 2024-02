Dentista de Sandra Montoya se defiende y sigue en su postura ¡llegará hasta las últimas consecuencias!

La tarde de este 21 de febrero, en el teatro Versalles, se llevó a cabo una conferencia del dentista José Ayala, acompañado de sus abogados y Niurka Marcos para desmentir a Sandra Montoya, quien fue su paciente y ahora lo acusa de haberla agredido en su momento.

Después de más de seis años de atenderla y que la actriz supuestamente “se robara” su expediente, el experto aseguró que la también cantante lo quiere desprestigiar solo porque se negó a hacerle un procedimiento gratis.

“Estoy aquí para desmentir a la señora. Jamás la agredí, jamás la toque y jamás le hice una mala praxis. Ella no siguió el tratamiento que le indiqué y por eso llegó mal ese día. Quería que se le hiciera algo y gratis”, expresó.

Por su parte, Mamá Niu, como se le conoce a la vedette, compartió que ella ha sido su paciente desde hace años: “Pongo las manos al fuego por él. Es un profesional y estoy aquí porque soy su imagen en el consultorio”.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre si pudiera existir un arreglo, el doctor mencionó de forma tajante: “Estoy abierto a todo, pero ella se ha rehusado a tener contacto. Hay una llamada al 911 por el robo. Hay cámaras de seguridad donde se ve todo. Yo llegaré hasta las últimas consecuencias porque mi imagen no la daña nadie”.

Sandra Montoya seguirá con su denuncia

Por su parte, Sandra Montoya mencionó que, debido a la supuesta mala praxis del doctor, tiene los nervios de la boca dañados y ahora está en búsqueda de un “buen médico” que pueda ayudarle con su problema.

También puntualizó que la presunta agresión que sufrió la dejó con algunas secuelas físicas, por lo que hace poco se fue a sacar placas para descartar alguna lesión interna.

“Yo tengo testigos de que él me golpeo. Él nada más muestra pedacitos, pero no puedo hablar mucho porque el abogado así me lo pide. Emocionalmente, sí tengo mucho daño. Le hablé a mi psicóloga para retomar terapia”, expresó.

Para finalizar, aseguró que su presunto agresor no es el doctor de Niurka y no sabe el motivo por el cual lo está apoyando. Sin embargo, señaló que seguirá el proceso correspondiente para que “se haga justicia”.

