Diego Boneta y Renata Notni celebran tres años de relación con románticas fotos en el mar

Diego Boneta y Renata Notni compartieron en sus cuentas de Instagram que se encuentran disfrutando unas románticas vacaciones en Puerto Escondido, Oaxaca. Además, la pareja utilizó este destino para celebrar su tercer aniversario de novios.

Recordemos que los actores hicieron oficial su relación en septiembre del 2021, cuando viajaron a Capadocia, Turquía. Sin embargo, Diego y Renata comenzaron su noviazgo en abril de ese año.

Diego Boneta y Renata Notni comparten su amor y derrochan miel en redes sociales. / Instagram: @diego

Diego Boneta y Renata Notni se muestran muy enamorados

Ambos actores utilizaron sus cuentas de Instagram para intercambiar amorosos mensajes. En dichas fotografías también vemos a Akila, la mascota de Diego Boneta, una perrita pastor alemán que ha estado en grandes momentos junto a la pareja y en esta ocasión no fue la excepción.

Renata colocó una fotografía de ella con Diego en blanco y negro, ambos se ven sonrientes a punto de darse un beso y la acompañó con la frase: “3, and it keeps getting better. (3 y sigue mejorando) Te amo”.

Renata Notni comparte romántica junto a Diego Boneta / Instagram: @rennotni

Por su parte, Diego Boneta mostró que pasaron un lindo atardecer en lo que parece ser un yate en el que hubo poco de comida y flores. En la segunda fotografía, ambos se muestran dándose un apasionado beso y finalmente en la tercera se puede ver la silueta de los dos a la orilla del mar con un atardecer maravilloso.

Diego acompañó estas postales con un emotivo mensaje para Renata: “Tres años y muchos más. ¡Te amo!”.

Cabe señalar que la pareja no suele compartir mucho de su relación. Sin embargo, en esta ocasión dejaron ver un poco de su celebración a sus fieles seguidores.