Dulce cancela presentación en el Teatro Metropólitan por un problema de salud

Recientemente se dio a conocer que el muy anticipado concierto de Dulce, que estaba previsto para el sábado 16 de marzo, no se llevará a cabo debido a problemas de salud de la cantante. Esta información fue divulgada por Pepillo Origel y corroborada por la propia Dulce.

Dulce se vio obligada a posponer su concierto debido a problemas de salud que le impiden ofrecer su presentación de forma adecuada. Esta situación fue comunicada por la propia artista a través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales.

¿Qué problema de salud tiene Dulce?

La cantante no ha revelado detalles sobre el problema de salud que la llevó a posponer su show. Aunque no se detalló la enfermedad que afecta a la cantante Dulce, se informó sobre la nueva fecha del concierto. Es importante destacar que los boletos adquiridos serán válidos para la presentación pospuesta, y también se ofreció la opción de reembolso del dinero utilizado para comprarlos.

Hasta hace unos días, la artista participó en el programa ‘Sale el sol’ para promocionar su concierto. Sin embargo, el estado de salud de Dulce es desconocido, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores después del comunicado de cancelación del concierto.

¿Cuándo será el nuevo concierto?

El evento estaba previsto para el sábado 16 de marzo en el Teatro Metropólitan, pero ahora se ha reprogramado para el próximo jueves 16 de mayo en el mismo lugar, brindando a los fanáticos una nueva oportunidad de ver a la artista en acción.

El cambio del día del concierto, de fin de semana a entre semana, generó malestar entre algunos de los seguidores de la cantante. Estos expresaron su inconformidad argumentando que, aunque se reembolsarían los boletos, en ciertos casos ya habían planeado un viaje a la Ciudad de México, con boleto de avión, reservas de hotel y vacaciones programadas.

Dulce cantando en concierto. / Archivo TVNotas

Fans se indignan por cancelación de Dulce

Algunos comentarios de los fans reflejan su frustración ante esta situación: "¿Qué debo hacer con mi vuelo y mi hotel pagado? No hay opción de reembolso”, “Deberían ofrecer reembolsos por los gastos de hotel y transporte a aquellos que ya los tenían previstos, ya que eso no se puede recuperar”, escribió un internauta.

Mientras otros fans le expresaron el deseo de una pronta recuperación, ante el mal que podría estar enfrentando la cantante para cancelar su presentación: “Recupérate pronto querida, que no me pienso quedar sin verte”, “Que no sea de gravedad. Cuidate mucho bella Dulce”, se lee entre los comentarios.

Dulce seria en concierto. / Instagram

