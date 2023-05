Dulce defiende la intimidad que vivió con Gonzalo Vega y responde a las críticas de Marimar Vega

Dulce le respondió de manera tajante a Marimar Vega, defendió la época que vivió al lado de Gonzalo Vega y aclaró que solo busca honrar su memoria.

Marimar Vega criticó las recientes declaraciones de Dulce cuando estuvo como invitada con Yordi Rosado. En esa entrevista, la cantante reveló detalles íntimos de cuando fue pareja de Gonzalo Vega, quien fue “el primer hombre en su vida” con quien compartió intimidad de pareja.

Dulce confesó en esa entrevista que no le gustaba intimar con el actor, pues ella se reprimía. Con el tiempo, superó dichas represiones y, de manera chusca, le expresó a Yordi Rosado que luego ella era la que “andaba correteando” a Gonzalo Vega para tener intimidad.

Por su parte, en una reciente entrevista para ‘Ventaneando’, Marimar Vega reaccionó a las declaraciones de Dulce y la criticó por haber dado a conocer esos detalles. Expresó que ella no está de acuerdo con que se destapen esas intimidades, sobre todo, cuando una persona ya está fallecida.

Marimar Vega critica a Dulce por revelar detalles íntimos de su padre

La hija de Gonzalo Vega sacó a colación que su padre tuvo otras parejas, por lo que, dichas declaraciones de Dulce no le parecieron apropiadas: “Pues es que está feo hablar de gente que ya falleció, porque uno no se puede defender, no puede decir nada… Y está la mujer de mi papá, que es mujer… y está mi mamá… como que ya, ¿no?” Así declaró Marimar Vega.

Por su parte, Dulce reaccionó a las declaraciones de Marimar Vega y expresó que ella solo ha querido honrar la memoria de Gonzalo Vega. Además, defendió la intimidad que vivió al lado del que considera “el amor de su vida”.

Dulce responde a las críticas de Marimar Vega

La intérprete de ‘Tu muñeca’ respondió de manera directa a Marimar Vega en una reciente entrevista en Monterrey: “Ella (Marimar Vega) puede pensar lo que quiera, ella tiene un punto de vista como hija y eso también es muy respetable, pero yo siempre lo que hago es honrar la memoria de ese hombre (Gonzalo Vega)”, así respondió Dulce.

Marimar Vega criticó las recientes declaraciones de Dulce en la entrevista con Yordi Rosado / Instagram: @marimarvega

Además, enfatizó en que, quizá, las hijas del actor no han caído en cuenta de que: “tuvieron un padre precioso, fabuloso… no solamente fue su papá, fue un señor, un caballero, un Adonis”, y manifestó que, en ningún momento va a hacer declaraciones que “lastimen” a las hijas del actor y si bien, Gonzalo Vega ya no vive, Dulce enfatizó que: “su papá, a través de mí va a vivir siempre”.

Dulce respondió a Marimar Vega y afirma que solo busca honrar la memoria de su padre / Instagram: @dulcelacantante

Y aclaró que, en la entrevista con Yordi Rosado, no reveló propiamente detalles íntimos del padre de Marimar, pues, cuando Dulce fue su pareja, él aún no se convertía en padre. Y se sinceró al decir que ella “siempre va a estar enamorada del Gonzalo Vega de 28 años”: “Ese otro Gonzalo no fue de ellas, ese era mío nada más”.