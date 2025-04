Edgar Vivar enciende las alarmas, tras la muerte de su madre asegura: “Pienso en la muerte constantemente”

Uno de los artistas más entrañables del medio artístico es Edgar Vivar, quien recientemente enfrentó la muerte de su madre. El querido actor, a quien todo el público conoce por sus clásicos personajes: “el señor Barriga” y “Ñoño”, del programa El chavo del 8, actualmente tiene 76 años y lo vemos en la serie Vecinos, en el papel de “Hipólito Menchaca”.

Platicamos con el histrión a dos meses del deceso de su madre, Elia Villanueva Falcón, de 96 años y nos dijo:

“Me encuentro en paz, el dolor es natural. Estoy en el proceso de aceptación. Lleva tiempo. Me transmitió mucha paz la manera en que mi mamá abandonó este mundo. Se fue bien, sin agonía, sin sufrimiento. Ella ya tenía los achaques propios de su edad”.

¿De qué murió la mamá de Edgar Vivar?

Edgar Vivar reveló a TVNotas el motivo de la muerte de su mamá:

“Falló su corazón. Tenía cierto grado de insuficiencia respiratoria y renal. Su salud mermó”. Vivían juntos y le duele estar en los lugares que compartía con ella, pero comprende que es parte de la vida: “Es algo que se tiene que asumir. Uno debe acostumbrarse. Estoy agradecido con Dios porque me permitió tenerla tantos años a mi lado”.

Mamita linda, te mudaste a mi corazón.🌷

El Creador te recibe con los brazos abiertos. pic.twitter.com/8dmavT0Weu — Edgar Vivar (@varedg) January 30, 2025

¿Edgar Vivar tiene miedo de morir?

El actor nos reveló que después de la muerte de su mamá, piensa constantemente en qué hay después de perder la vida:

“Ahora pienso en la muerte constantemente. Es una gran incógnita que tengo. No tengo prisa, pero sí una gran curiosidad de saber qué hay después, si existe algo”. Sobre su estado de salud compartió: “Estoy un poco delicado de la columna, pero en términos generales, bien. Me acabo de hacer estudios de laboratorio y todo en orden. Por 7 años tuve que usar un tanque de oxígeno portátil que estaba conectado a un concentrador. Gracias a Dios, ya no lo necesito”.

Sin querer queriendo: Reparto, ¿Quién será Edgar Vivar?

En otro tema, Edgar nos dio su opinión sobre Eugenio Bartilotti, quien lo encarnará en ‘Sin querer queriendo’. La serie narra la vida de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ (†):

“Es difícil hablar de una manera que no implique el corazón. Yo a Eugenio lo quiero mucho. Lo conozco muy bien. Es curioso verte interpretado por otra persona. Es reforzar la imagen que uno tiene de sí mismo, al verla reflejada en otra persona”. “Físicamente sí se parece a mí en aquella época. Me lo he encontrado y hemos platicado con mucho gusto”.

¿Edgar Vivar se retira?

Al respecto nos dijo que nno ha pensado en el retiro:

“El día que me lo pida el público, me iré. O lo haré el día que yo me dé cuenta de que ya no puedo trabajar totalmente. Para mí es una terapia y un gusto hacer proyectos. Me da mucha motivación para vivir”.

Además, agregó:

“Estar en Vecinos ha sido una aventura. Me he encontrado amigos de toda la vida, como Manuel ‘Flaco’ Ibáñez o Macaria. Me encanta que a mi personaje le guste la música, que tenga muchas novias y que lo confundan con Edgar Vivar. Eso me da oportunidad de reírme de mí mismo”. Esto pocos días antes de que anunciaran a los nuevos personajes en ‘Vecinos’ 2025.

