Eduardo Capetillo no quiso que Biby Gaytán protagonizara Vaselina para evitar que se reencontrara con un ex

María León será la protagonista de ‘Vaselina Timbiriche’, obra que revivirá la nostalgia de los fans que presenciaron su estreno en 1984.

Esta semana se anunció el regreso de Timbiriche con la obra ‘Vaselina’, musical que la agrupación protagonizó en 1984 y que vuelve a los escenarios para revivir la nostalgia de sus fans. En esta ocasión María León será la protagonista, sin embargo, Martha Figueroa aseguró que la producción tenía en mente a Biby Gaytán.

Según Martha Figueroa, la producción deseaba que Biby Gaytán fuera la querida Sandy en esta nueva versión, que contará con Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer, Erik Rubin y Diego Schoening, entre otros.

Sin embargo, Martha Figueroa reveló en el programa ‘Con Permiso’, que, si bien, Biby Gaytán estaba contemplada para este protagónico, Eduardo Capetillo habría intervenido y se habría opuesto a su participación debido a que no quería que su esposa coincidiera con su ex, Diego Shoening.

Aseguran que la actriz estaba contemplada para protagonizar ‘Vaselina Timbiriche’ tras la negativa de Sasha Sokol. / Instagram: @bibygaytan

“Cuando Sasha dijo que no, dijeron tenemos otra extimbiriche que también es muy buena, que se ve más joven que cuando era joven, que se ve mejor que nunca, que salió en Chicago y estuvo increíble y dijeron es perfecta para hacer Sandy ya estaban en las negociaciones y que se mete Eduardo Capetillo”, comentó Martha Figueroa.

Y agregó que Eduardo Capetillo pidió que si deseaban contar con la participación de Biby Gaytán no incluyeran a Diego Schoening en la obra, petición que la producción rechazó.

Timbiriche protagonzará Vaselina / Alejandro Isunza

“Que no, que Bibi no, ya ves que es como su medio mánager, que no deja que le de ni el aire y entonces resulta que Lalo se metió, que dijo que no quería que estuviera Diego Schoening en la obra, ya ves que Diego y Bibi fueron novios mucho tiempo, y no quería y dijo si entra, pero que no este Diego, por eso María León va dar la mayoría de las funciones y en una de esas entrará Sasha a dar otras”.

Cabe recordar que Biby Gaytán y Diego Schoening tuvieron un corto y breve romance entre 1990 y 1991, más tarde la actriz conoció a Capetillo y se casó con él en 1994.

Finalmente, ‘Vaselina Timbiriche’ regresará al teatro este 13 de julio en el Centro Cultural Teatro 1 y también contará con Yahir, Kalimba, Angélica Vale y Lupita Sandoval entre su famoso elenco.