Eduardo Yáñez y Mayrin Villanueva le hacen desplante a Nicandro Díaz, productor de ‘Golpe de suerte’

El pasado 18 de febrero se transmitió el final de la telenovela ‘Golpe de suerte’, melodrama que protagonizaron Eduardo Yáñez y Mayrín Villanueva bajo la producción de Nicandro Díaz.

La producción de la novela organizó un evento especial al que fueron los actores del melodrama que contó con las actuaciones de Marjorie de Sousa, Sergio Sendel, Horacio Pancheri, entre otros.

Eduardo Yáñez y Mayrín Villanueva serán los protagonistas de Golpe de Suerte, la nueva telenovela de TelevisaUnivision / Luis Pérez

Checa: Ana Gabriela Guevara: denunciada penalmente pero comiendo deli ¡Y si se enojan, nimodérrimo!

Eduardo Yáñez y Mayrín Villanueva le hacen el feo a la producción

Sin embargo, ‘Pepillo’ reveló este viernes en el programa ‘Con permiso’ que la pareja estelar habría tenido un desplante hacia la producción de Nicandro Díaz, debido que ninguno de los dos se presentó al evento, en el que transmitiron el último capítulo y la mayoría del elenco asistió para ver juntos el último episodio.

Eduardo Yáñez y Mayrín Villanueva por fin protagonizarán juntos, luego de que la primera vez que lo harían en 2021, no pudiera ser posible / Luis Marín

“Hablando de ‘Golpe de suerte’, Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez le hicieron el feo a la producción de Nicandro Díaz, no fueron al final. Hicieron una reunión con copitas y con botanas para ver el final y ellos no fueron quién sabe por qué, estaría hartos no se sabe”, comentó ‘Pepillo’ sobre la ausencia de los protagonistas en dicha reunión.

Checa: Hermano de Daniel Bisogno visita el hospital donde el conductor está en coma; esto dijo de su estado

Pepillo le respondió a Pedro Sola con una copa de vino / Instagram: @juanjoseorigel

¿De qué trata ‘Golpe de suerte’?

La telenovela ‘Golpe de Suerte’ narra la historia de una familia cuya vida da un giro inesperado al ganar un premio millonario. Eduardo Yáñez interpreta a Nacho Pérez, el protagonista, quien lidera esta familia compuesta por su esposa Guadalupe (Mayrín Villanueva) y sus dos hijos, Ronaldo y Wendy.

El nombre de su hijo refleja la pasión de Nacho por el fútbol, ya que hace referencia al deporte. Tras ganar el premio, Nacho decide comprar el equipo de fútbol de su corazón, los Teporingos Neza, lo que lo lleva a enfrentarse a los desafíos que conlleva de repente ser millonario, así como a las malas influencias que comienzan a rodearlo, como los villanos de la historia, la periodista Eva (Marjorie de Sousa) y Dante Ferrer (Sergio Sendel).

Checa: Hija de Daniel Bisogno habría sufrido crisis de angustia por la salud de su padre