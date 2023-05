Eduin Caz aclara por qué canceló fechas Grupo Firme: “quiero ver nacer a mi hijo”

Eduin Caz estuvo en el baby shower de su hijo, luego de que confirmara que sí se divorció de Daisy Anahy.

Eduin Caz y Grupo Firme se presentaron en diversos programas de televisión, entre ellos, Venga la Alegría, pues, están promocionando la colaboración que hicieron con el rapero Takeshi quien, por cierto, se hizo viral por entrar en pánico a bordo del Turibus de la Ciudad de México e intentar saltar del vehículo en marcha.

Fue en el matutino de Venga la Alegría que aclararon varios puntos sobre los rumores que circulan en los que señalan a Grupo Firme como una agrupación que “ya no vende”. El propio Eduin Caz aclaró que, en efecto, tuvieron que cancelar algunas presentaciones en México:

“Quiero aprovechar para pedirle una disculpa a la gente de Morelia, Cancún, Veracruz por esa cancelación de los conciertos, pero, es que no me gusta andar batallando y si no está la producción yo no quiero ir a la mitad, entonces, no hagan chisme que no se vendieron los boletos y nada de eso, ustedes no saben de eso, realmente, no significa que no haya vendido los boletos… Miren la gira de Grupo Firme, es de las giras más vendidas del mundo,” aclaró el cantante de regional mexicano.

Puede interesarte: Rapero 6ix9ine asusta a integrantes de Grupo Firme por intentar bajar de Turibus en movimiento

Eduin Caz le aclaró a Laura G de Venga la Alegría por qué Grupo Firme ha cancelado fechas / Captura de Pantalla / Venga la Alegría

Eduin Caz revela que quiere estar en el nacimiento de su hijo

Luego de que Eduin Caz aclarara las razones por las que Grupo Firme tuvo qué cancelar tres presentaciones en diferentes ciudades de la República Mexicana frente a los micrófonos de Venga la Alegría y la conductora Laura G, el cantante aprovechó el espacio para decir públicamente que, se acerca el nacimiento de su tercer hijo, por lo que, le gustaría presenciarlo:

El cantante de Grupo Firme y Daisy Anahy se reencontraron el el baby shower de su tercer hijo luego de su divorcio / Instagram: @eduincaz /@anahydpg

“Otra cosa muy importante, yo sé que me van a entender… ese día nace mi hijo, entonces, yo tengo ganas de ver nacer a mi hijo, entonces, discúlpenme, los amo y estamos al tiro”, enfatizó el intérprete de Ya Supérame. Por su parte, Laura G les hizo la recomendación a los integrantes de Grupo Firme, a manera de broma que mejor “ya se acostumbren a los chismes”.

El cantante de regional mexicano quiere presenciar el nacimiento de su tercer hijo

/ Instagram: @eduincaz /@anahydpg

Por otra parte, Eduin Caz recién se rencontró el el baby shower de Daisy Anahy, luego de que ella estuviera una temporada en Italia y el cantante tuviera una pausa en su gira por los Estados Unidos. Según las imágenes que compartieron en redes sociales, se pudo observar que, a pesar de las polémicas, mantienen una relación cordial, lo cual, podría confirmarse ante el interés del cantante de querer presenciar el nacimiento de su tercer hijo.

El cantante de Grupo Firme mantiene una relación cordial con su exesposa / Instagram: @eduincaz

No te lo pierdas: Laura G critica video de Eduin Caz en ropa interior y Capi Pérez lanza picoso albur