Eduin Caz calla rumores y deja ver el tatuaje del nombre de su esposa en su piel ¡No se lo quitó!

En la tarde del 17 de abril, una fotografía dio pie a varias especulaciones en la vida amorosa del cantante, una de ellas; la separación definitiva con su esposa Anahy.

Hasta hace unas horas, parecía que entre Eduin Caz y Daisy Anahy todo estaba perdido, pues el tatuaje que se había hecho en su honor, había sido tapado.

A dos meses de que se dio a conocer el fin de su matrimonio entre Eduin Caz y Daisy Anahy, ahora la cuenta de espectáculos en Instagram Chamonic, evidenció lo que podría haber sido el fin de una historia entre el cantante y su esposa, sin embargo, pareciera que todo se trató de un mal ángulo.

Esta fue la foto que dio pie a los rumores de una ruptura definitiva:

Daisy Anahy se encuentra en avanzado estado de embarazo, pero el padre del bebé se habría hecho eliminar el nombre de “ANAHY” / Daisy Anahy se encuentra en avanzado estado de embarazo, pero el padre del bebé se habría hecho eliminar el nombre de “ANAHY”

Las fotos, que rápidamente circularon y se hicieron tendencia en redes, mostraban una imagen del nuevo tatuaje que se habría hecho en forma de rayo, el cual supuestamente cubría el nombre de su esposa que se encontraba en el cuello.

Horas fueron las que transcurrieron para que el vocalista de Grupo Firme, callara rumores, dejándose ver con el tatuaje intacto de su esposa y además de anunciar que habría dejado de seguir a muchas mujeres en Instagram, esto para evitarse cualquier problema.

Aquí la foto que demuestra, nunca se tapó el tatuaje:

Los hermanos se hicieron tatuar la abreviatura de su apellido en el antebrazo “Caz”, de Cazares y en la publicación se puede observar que el nombre de “Anahy” / Instagram: @eduincaz

“Mis niñas preciosas, no se enojen, no estoy, no las voy a quemar (risas), las que me están diciendo que las dejé de seguir no hicieron nada malo, simplemente ya no quiero seguir a ninguna mujer, ya no quiero problemas”, dijo Eduin Caz.

Esto dejaría claro que Eduin estaría haciendo todo lo que esta en sus manos para que su relación no termine y poder recuperar el amor de Anahy.

Cabe resaltar que las mujeres que eliminó, podrían haber sido fans, pues revisando a a quienes sigue en su cuenta oficial, se logra ver agrandes mujeres como Yuridia, Danna Paola, Dany Calvario, Carmen Aub, Thalia, Chiquis, Aislinn Derbez, Karol G entre muchas otras famosas.