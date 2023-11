Eduin Caz: ¿Quién es Daniela Casas, la chica trans con la que el cantante habría tenido una canita al aire?

En la edición 1394 de TVNotas, te contamos que Eduin Caz habría mantenido un encuentro muy íntimo con Daniela Casas Martínez, ‘La mal portada’, una chica trans que ofrece servicios para adultos en el sitio ‘Mil eróticos’.

De acuerdo con lo que nos platicó Daniela, el vocalista de Grupo Firme la habría contactado a través de redes sociales para pactar una cita. Incluso nos dijo que Eduin supuestamente le ofreció visitarla en CDMX o pagar su viaje a Tijuana, ciudad donde se encontraba en aquel momento.

“Me mandó mensaje de su cuenta oficial verificada. Me dijo que me había visto en mi página donde ofrezco mis servicios. Estaba interesado en conocerme, ya sea que yo fuera a Tijuana o él viniera a la Ciudad de México”, expresó.

Aunque al principio creyó que era una broma, después se dio cuenta de que todo era real y optó por ir a Tijuana a encontrarse con el intérprete de Ya supérame.

Eduin Caz llenó de piropos a Daniela Casas

“No viaje por vuelo comercial. Me llevaron en una Suburban hasta Tijuana. Le pedí que me mandara por avión y me dijo que no, que las cosas serían, a su modo, que él se iba a encargar de mi traslado. Tuvimos una llamada por Instagram. No la pude grabar porque se daría cuenta”, mencionó.

Como evidencia de la cita que tuvieron, la joven nos compartió unas supuestas conversaciones que sostuvo con Eduin, en las que se puede observar cómo le dedica varios piropos: “Ya te quiero ver y consentirte y besarte esa carita que tienes”, le habría escribió la celebridad.

Si bien no especificó la fecha exacta en la que se dio su noche de pasión, se intuye que habría ocurrido después de que Caz anunciara su ruptura definitiva con Daisy Anahí, su ahora expareja y madre de sus hijos.

Daniela Casas platicó todos los detalles sobre el encuentro que tuvo con Eduin Caz / Instagram: @_lamalportada

¿Quién es Daniela Casas Martínez?

Daniela Casas Martínez es una chica transgénero que reside en la Ciudad de México. Durante los últimos años, ha ganado mucha popularidad en internet gracias al contenido que hace para la famosa página, azul de contenido para adultos.

Además de ser modelo erótica, la joven conocida como ‘La mal portada’ ofrece sus servicios en el sitio ‘Mil eróticos’ y también suele subir muchas fotos de su envidiable cuerpo a Instagram. En dicho perfil, cuenta con más de 8 mil seguidores.

Pese a que su contenido principal es de índole erótico, en ciertas ocasiones realiza en vivos a través de diversas plataformas, en los que platica de su vida diaria con sus seguidores.

Mediante sus espacios virtuales, Daniela presume medir 1.72 metros y tener una buena figura. A lo largo de su corta carrera artística, ha hecho apariciones en algunos programas de radio y televisión.

