Eduin Caz revela con emotivo mensaje en redes sociales que su abuelita perdió la vida

Eduin Caz señaló que a pesar del dolor que estaba sintiendo, en ningún momento se planteó cancelar su concierto.

Tras haber cerrado con broche de oro el segundo día del Sueños Music Festival 2023, Grupo Firme sigue cosechando éxitos, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para los integrantes de la agrupación.

Eduin Caz ocupó su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotografías, en donde se le puede ver junto a la tumba de su abuelita, que estaba rodeada de arreglos florales.

El cantante aprovechó está publicación para dedicarle unas emotivas palabras a su abuelita y es que aseguró que mientras él estaba “rompiendo un récord” en Los Ángeles, este lamentable hecho ocurrió.

Eduin Caz realizó una emotiva publicación / Instagram: @eduincaz

“Aquí es donde se hizo realidad el dicho el show debe continuar. Unos de los fines de semanas más duros de mi vida. La misma noche que estaba lleno de alegría rompiendo un récord en la ciudad de Los Ángeles fue la misma noche que mi abuela falleció”, escribió.

El vocalista aseguró que a pesar de la terrible noticia siguió con el concierto: “hice lo posible por tener una buena cara y alegrarles la noche porque ustedes van a divertirse y creo que se logró ese objetivo”.

Eduin Caz señaló que en ningún momento pensó en cancelar sus shows y que, al contrario, dio lo mejor de él para que el público se divirtiera durante el evento.

“Y después Chicago un festival tan importante llamado Sueños y que me tocará cerrar el evento no podía cancelar si no salir con toda la actitud. Y traté de hacer lo mejor que pude; solo quiero que sepan que estoy agradeciendo por acompañarme en estos eventos tan importantes. Los amo”, concluyó.