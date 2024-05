Eiza González, su madre la defiende de las críticas: “detrás de sus éxitos hay soledad, tristeza y dolor”

La actriz mexicana que actualmente la está rompiendo en Hollywood es Eiza González. Tras participar en la saga de Rápido y furioso y en la súper producción Godzilla vs Kong, ahora protagoniza la película The Ministry of ungentlemanly warfare al lado de la estrella internacional, Henry Cavill.

Eiza constantemente está en polémica. Recientemente por declarar que no la habían aceptado en varios proyectos porque “era demasiado bonita”. También porque se le relacionó sentimentalmente con estrellas como Liam Hemsworth, Calvin Harris, Cristiano Ronaldo, Maluma, Josh Duhamel, Timothée Chalamet, Jason Momoa y Mario Casas.

TVNotas entrevistó a su madre, la exmodelo internacional y representante de artistas, Glenda Reyna, quien defendió a la actriz de las críticas y nos dijo:

“Es una mujer con valores y convicciones. Detrás de todos sus éxitos hay un mundo de trabajo personal, emocional, soledad, tristeza y dolor. Mi hija jamás ha perdido el piso. Ella ha vivido en una familia en la que todos somos respetuosos, honorables y agradecidos. No somos mejores ni peores que nadie”. Glenda Reyna

Glenda Reyna apoya a Eiza en todo. ¡Es su fan número 1! / Glenda Reyna

Glenda Reyna “Sobre el amor, que sea el hombre que ella elija. Estoy segura de que escogerá al mejor. Yo me aplico a lo que ella le guste, así que será querido... Estoy muy orgullosa de ella. Me faltan palabras para decir lo contenta que estoy de su labor. Es muy disciplinada. Muy íntegra en todo lo que hace. Es una niña que ha hecho muchas cosas”.

Nos habló de un tema delicado para la actriz: Haber perdido a su padre en 2012 y enfrentar una profunda depresión.

“Mi esposo se nos fue temprano, pero el tiempo que estuvo fue enriquecedor. Son cosas que sólo el tiempo cura, poco a poco aunque nunca se olvidan”. Glenda Reyna

No presiona a su hija para casarse o que le dé nietos: “Quiero que haga lo que tenga que hacer, lo que ella necesite. Ya tengo un nieto de mi otro hijo. En el caso de ella no hay prisa, en algún momento llegará”.

Hace unos días Eiza estrenó un importante proyecto al lado de Henry Cavill. / Autor desconocido

Siempre supo que su hija triunfaría en Hollywood: “Es muy engreído decir eso, pero yo siempre vi que tenía muchas inquietudes. Mucho talento, muchas ganas. Yo sabía que lo iba a hacer y que podría ir a las grandes ligas. Siempre le vi toda la intención y todo el deseo. Yo la apoyaba y estábamos en el mismo canal”.

Dice que Eiza aún se sigue poniendo nerviosa, “pero es parte del encanto de la labor”. Y nos confesó que, aunque su hija es una estrella, aún la regaña. “Lo que está bien está aplaudido, lo que está mal se dice, y yo sigo teniendo el papel de madre. Yo era su representante en México. Las dos somos muy claras y civilizadas y cuando una necesidad tiene que cubrir otra sabemos dónde debemos tener nuestros límites”.

“Yo estuve con ella en su más reciente alfombra roja con Henry Cavill. Estaba muy feliz. Trato de acompañarla en los momentos más importantes de su vida. Cualquiera quiere trabajar con esa gran estrella y mi hija lo logró”. Glenda Reyna