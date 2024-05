Daniel Bisogno asegura que aún le teme a morir, pero revela cómo quiere que lo recuerde el público

La salud de Daniel Bisogno sigue siendo un tema de conversación, ya que en los últimos años ha luchado con varios problemas de salud, los cuales han deteriorado significativamente al actor llevándolo a perder mucho peso de forma rápida y poco saludable.

Recordemos que hace dos meses, el conductor estuvo varios días en terapia intensiva e intubado a raíz de un problema de hígado.

Hace unos días Bisogno regresó al programa ‘Ventaneando’ y aunque el actor aseguró que se encuentra mejor de salud, confesó que está inscrito en una lista de espera para recibir un trasplante de hígado, pero esta nueva cirugía le causa incertidumbre.

El conductor ofreció una entrevista para el periódico ‘El Universal’ y ahí mencionó que cuando le comentaron que necesitaba un trasplante de hígado, se llenó de terror, pues para él era una situación muy delicada.

Su médico, al ver que Bisogno tenía miedo del trasplante, le comentó que este procedimiento es mucho menos peligroso que todo lo que vivió en el hospital hace unos meses. Además, el doctor detalló que realiza tres trasplantes al día, algo que sin duda tranquilizó mucho al famoso.

El actor espera que pronto pueda obtener el trasplante, pues debido a su tamaño y a su tipo de sangre piensa que sería sencillo.

“Estoy esperando a que me avisen que se tiene este órgano. En mi caso es más sencillo que en otros. Por mi tamaño, ahora sí que me cabe cualquiera, y mi tipo de sangre es la más común”.

Daniel aseguró al medio de comunicación ya antes nombrado que ahora valora más que nunca su vida y seguirá luchando por ella, ya que desea seguir disfrutando a su hija.

Finalmente, Bisogno comentó que algo a lo que siempre le ha temido es a la muerte y tras varias veces hospitalizado ha pensado cómo quiere que el público lo recuerde cuando ya no esté en este plano.

Daniel Bisogno

“Siempre he tenido miedo de morir las tres veces que he ingresado al hospital, pero me gustaría que la gente me recuerde con una sonrisa. Siempre he trabajado para eso, para poder trascender como una persona que luchó por divertir a su público”.