El Burro Van Rankin mandó a volar a Televisa y habló de su sueldo luego de su despido, ¿demandará?

Luego de que Michelle Rodríguez dijera sobre su trabajo en Televisa y la serie 40 y 20 Miembros al Aire.

La noche del 1 de junio, se llevó a cabo la alfombra negra de la inauguración de CVCHE & Grill al sur de la Ciudad de México, donde pasaron varias personalidades del medio artístico.

Entre los famosos que asistieron, estuvieron: Susana Lozano, El Burro Van Rankin, Carmen Becerra, Gaby Spanic, Lorena Álvarez, entre otros más.

Al momento de hablar con Burro Van Rankin, aclaró ante la prensa que no demandará a Televisa, pero subrayó sentirse dolido por haberlo despedido de Miembros Al Aire.

“Nadie me corrió de Televisa, (fue) una decisión tomada por Televisa, la cual fue mal tomada desde mi punto de vista y me dolió la forma; ellos toman sus decisiones y no pasa nada. No voy a demandar, porque son decisiones tomadas...y no les tengo rencor”, comentó.

Jorge ‘Burro’ Van Rankin fue despedido de Miembros al Aire luego de 14 años / Instagram: @miembrosalairetv

De igual forma, luego de que Michelle Rodríguez hablara de su despido de Televisa al haber pedido un aumento, el actor declaró que Televisa lo volvió a buscar para grabar la temporada 11 y 12 de la serie de comedia 40 y 20 y no aceptó, “diré una cosa y lo diré solo una vez, está grabada la temporada 10, la cual no se ha sacado y me hablaron para hacer la 11 y 12, y hay tanto dinero por capítulo y soy el protagonista, métanselo por el c*lo”.

El ‘Burro’ Van Rankin destapó que la temporada 10 de 40 y 20 ya está grabada y no la han sacado al aire, además, dijo que Televisa lo buscó para las otras temporadas pero los mandó a volar. / Instagram: @40y20laserie

Finalmente, Van Rankin fue contundente al decir que el cantante Luis Miguel ya no es su amigo, “Luis Miguel no es mi amigo, fue un entrañable amigo, lo quise mucho, 22 años peleados y traté de volverlo a buscar, fuimos amigos 6 meses y otra vez me volvió a mandar al carajo por tonterías y le deseo lo mejor en su vida”, concluyó.