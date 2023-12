El Capi Pérez le responde a Brandon Peniche por decir que le molestaban sus parodias

Brandon Peniche reveló a finales de noviembre de este año luego de dos años de su salida del matutino Venga la alegría, que no tenía una buena relación con El Capi Pérez durante el programa matutino de TV Azteca.

Según el actor, su relación se vio afectada por las parodias que el comediante hacía en la sección llamada ‘los bloopers de VLA’, en donde El Capi hace parodias sobre los momentos más divertidos de los conductores.

“Con El Capi (me llevo)… no me cae mal, no me cae bien. La verdad me da igual y sin agraviar a nadie ni nada, no hubo química”, indicó en una entrevista con Anette Cuburu.

Brandon dijo que El Capi hizo comentarios que no le gustaron y aunque no permitieron que le afectaran, esto influyó para que no fueran amigos, “a mí no me gusta la gente que se mete conmigo, entiendo que yo debí de haber pagado piso, tenía que pagarlo, pero de pronto se echó dos que tres comentarios fuera que no me agradaron, pero dije bueno de mi vida lo elimino, que Dios lo bendiga”.

El Capi se disculpa con Brandon Peniche por incomodarlo

Después de esta polémica, El Capi por fin respondió a través de una entrevista en ‘Pinky promise’ en donde se sinceró y dijo que desconocía que esos comentarios le incomodaban, pero le ofreció una disculpa.

“No me daba cuenta cuando hacía mis parodias sobre Brandon, que yo probablemente lo estaba lastimando, lo estaba incomodando”, señaló.

Brandon Peniche admite que nunca se llevó bien con el Capi Pérez / Instagram

De hecho dijo que fue una sorpresa para él escuchar sus palabras que se viralizaron y se dio cuenta del daño que le habían causado sus comentarios, así que le ofrecerá una disculpa cuando lo vea: “No me di cuenta en ese momento y cuando vi ese clip, en vez de enojarme, sinceramente me sentí un poco mal conmigo mismo porque nunca me acerque a él para preguntarle si le gustaban o no mis parodias o si le gustaba la forma en que yo lo caracterizaba”, dijo.

Y lamentó no haberle preguntado sobre su personaje, aunque también admitió que naturalmente su trabajo puede herir susceptibilidades: “Yo lo recuerdo con cariño. Se me hizo un personaje muy padre que pasó en Venga la Alegría, que mientras más tiempo pasaba en ese programa, más genuino parecía a cuadro y yo disfrutaba mucho hacerle parodias a él porque me parecía muy genuino, muy chistoso, nada más que nunca considere que probablemente a él no le gustaban tanto”.

“Me tomó por sorpresa y si algún día lo veo le voy a pedir disculpas por lastimarlo con mis parodias. Cuando te dedicas a hacer reír o caes mal o haces reír, no es a hu3v* que le tienes que caer bien a todos. Entonces a él no le cayó bien lo que yo hacía y es muy respetable. Como tuve los hu3v*s de hacer la parodia, también tendré los hu3v*s de pedirle una disculpa cuando lo vea”, concluyó.

El Capi le ofrecerá disculpas a Brandon por sus parodias / Instagram: @elcapiperez

