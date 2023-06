Emilio, el hijo de Niurka y Juan Osorio, habla de su relación con ellos: “a veces son salvajes para educar”

Emilio sabia desde los 8 años que quería dedicar su vida al medio artístico y ya para los 11 comenzó a debutar en la pantalla chica.

Platicamos en exclusiva para TVNotas con Emilio, de 20 años, quien es hijo de Niurka Marcos, de 55, y el productor Juan Osorio, de 65.

Aunque no quiso dar detalles de su confirmación para ser uno de los habitantes de La casa de los famosos México, con gran madurez nos habló de cómo ha sido su relación con sus famosos papás; también de los valores que le han inculcado, su etapa como estudiante, y además reveló el motivo por el cuál su papá dejó de ser su mánager:

-¿Cómo eras de niño?

“Era muy comelón y un niño muy feliz, porque la verdad, mis padres se encargaron de darme todo lo que necesitaba, no más, pero sí lo necesario para que estuviera bien y eso lo agradezco, porque crecí con mucho amor, dos que tres traumas, pero todo bien (ríe)”.

-¿Alguna anécdota que tengas con tus papás cuando estaban juntos?

“Hay una anécdota juntos: mi papá y mi mamá a veces son salvajes a la hora de educar, porque son de la vieja escuela, lo cual me ha servido mucho; pero me contaron que la primera vez que querían que yo aprendiera a nadar de bebé, mi papá me agarró y me aventó a la piscina, porque se dice que como los niños están en una bolsa con agua durante nueve meses dentro de la mamá, por instinto comienzan a nadar y eso hice, el pequeño Emilio nadó (ríe); sin embargo, no quiere decir que estoy recomendando que los padres lo hagan”.

Aunque la relación del productor Juan Osorio y la actriz y cantante Niurka, terminó en 2003 tras cinco años de matrimonio, hoy se llevan bien por su hijo. / Archivo

-¿Y hay alguna otra después de haberse separado?

“La anécdota que te puedo contar es que yo a veces soy el intermediario de ellos; por ejemplo, mi mamá me habla y me pregunta por mi papá, luego mi papá me pregunta por mi mamá, pero no porque haya algo entre ellos, eso se acabó, más bien lo hacen porque existe un respeto”.

-¿Con qué valores has crecido?

“Mucho amor, el amor a mí mismo y respeto a la carrera, porque siempre he sabido que esto es lo mío, y por eso le tengo mucho respeto y miedo al mismo tiempo”. -¿Tus papás son sobre protectores? “No, aunque creo que sí, pero se controlan mucho”.

-¿Es difícil la convivencia con tu mamá?

“Te lo diré de una forma muy metafórica: dependiendo de lo delicada de la rosa, son las espinas que trae, y mi mamá está llena de espinas, porque es una persona delicada, sensible, sentimental, amorosa, aprehensiva, sobreprotectora, y ella no trata mal a nadie, solo se defiende”.

-¿Qué te viene a la mente cuando escuchas el nombre de Niurka Marcos? “Se me viene a la mente que es una persona muy sincera, y con ella he aprendido a ser así; es preferible decir la verdad de como son las cosas, a intentar cubrir todo para no lastimar a las personas. Gracias a ella soy una persona directa y sincera, aunque a veces no tanto (ríe), pero porque yo la riego y reconozco que tengo errores”.

Sus padres son su mejor ejemplo, agradece los valores que le inculcaron. / Luis Marín

-¿Y cuándo escuchas el nombre de tu padre, Juan Osorio?

“Cuando escucho a mi papá, se me viene la palabra ‘disciplina’, no porque mi mamá no la tenga, sino que él aprendió a través de tropiezos públicos, al igual que mi mamá; sin embargo, él pasó por una etapa de adicciones muy difícil, y librarse de esa situación, renaciendo nuevamente, no me lo imagino, pero afortunadamente logró salir adelante, gracias a la disciplina”.

-Hablando de adicciones, ¿cómo le haces para no caer en ellas?

“La peor película que puedes vivir es llegar a una fiesta y que te digan lo que es equis sustancia y que no sepas de lo que te hablan. Cuando llegué a las fiestas, me tocó ver a personas que ingerían sustancias, pero a mí nadie me tuvo que explicar eso, porque yo ya sabía lo que se estaban metiendo y las consecuencias, y debo decirte que nunca me llamó la atención, drogarme”.

-¿Cómo vas en la escuela?

“A mí me pasa algo muy chistoso: la escuela me emociona dos días y al tercero ya no tanto, porque veíamos temas que ya me los habían enseñado antes; siempre fui muy disciplinado, porque sabía que mi futuro dependía de eso, pero la verdad es que ya me aburría”.

-¿Qué era específicamente lo que no te gustaba de la escuela?

“Me gustaba mucho hacer apuntes, pero lo que no me gustaba tanto era hacer tareas; siempre he pensado que el trabajo se realiza ahí mismo en la escuela, y la casa es para estar haciendo otras actividades”.

-¿Sigues estudiando?

“No, ya no estudio, me quedé hasta la preparatoria, y después ingresé a estudiar actuación al CEA (Centro de Educación Artística), de Televisa”.

-¿Desde cuándo te diste cuenta de que te gustaba el medio artístico? “Desde los 8 años, porque me volví fanático de Michael Jackson (q.e.p.d.) y, de hecho, todos los días bailaba frente al espejo de mi mamá, imitándolo, hasta que ella me dijo que me quería meter a una escuela de baile o de canto, porque estaba insoportable (ríe), así que decidió hablar con mi papá del tema”.

Emilio Osorio vive con Juan Osorio, pero aun así procura estar pendiente de su madre y hermanos. / Archivo

-¿Y qué pasó?

“Mi papá no quería que estuviera en el medio artístico y me puso a hacer una escena en una novela, sin saber actuar, para espantarme de las cámaras, pero no lo logró y cada vez me gustó más”.

-Al principio, Juan fue tu mánager, pero después ya no, ¿por qué?

“Mi papá fue mi mánager por mucho tiempo y dejó de serlo, porque los dos platicamos y llegamos a la conclusión de que ya debía caminar solo, sobre todo porque antes era muy fácil señalar a mi papá cuando yo cometía algún error, y empezar a señalar tus propios errores es madurez y dimos el siguiente paso”.

-¿Ya no te asesora en nada?

“Lo sigue haciendo, afortunadamente tenemos una buena comunicación y me sigue dando ideas; a mi papá no le para la cabeza nunca, es de los que te marca a las tres de la mañana para decirte lo que podríamos hacer en un año, pero la diferencia es que ya no es mi mánager”.

-¿Por eso te quitaste el apellido Osorio?

“No lo veo así, no me quité el Osorio, ni el Marcos, solo quise resaltar más el Emilio, porque no hay ningún Emilio famoso en México, así que me la jugué (ríe)”.

-¿Siguen viviendo juntos?

“Así es, mi padre y yo vivimos juntos y somos roomies; he aprendido a ser muy higiénico, responsable, disciplinado, y yo hago mi propio súper, así que poco a poco me he ido independizando y no pienso tardar mucho en independizarme por completo, porque quiero formar una familia bastante temprano, pues desde morrito sé que quiero tener hijos”.

Pese a que Romina y Kiko son en realidad sus hermanos, los trata como si lo fuera. / Archivo

-¿A qué edad te ves con hijos?

“A los 24 años ya me veo con mi primer hijo, y quiero llegar a los 30 con tres; no sé si se cumpla, pero es algo que me gustaría que pasara”.

-La verdad... ¿Y ya hay alguna candidata?

“Todavía no tengo novia, soy muy nervioso en eso (ríe), y por ahora quiero escribir más canciones”.

-En tu disco tienes una colaboración con Karol Sevilla, ¿cómo fue?

“Karol y yo hemos sido una historia muy marcada en nuestras vidas, porque hoy me siento orgulloso de que haya sido ella con la que me haya tocado vivir esta bonita historia de amor, y quedamos en buenos términos... no sé qué pase mañana”.

-¿Cómo lidias con la fama?

“No me considero famoso, soy una persona conocida y lo que hace falta es que la gente me consuma, porque a lo mejor me conocen por chismes, pero no porque consuman mi música”.

-Ahorita, ¿cómo estás?

“En un momento de evolución, me siento como si me estuviera quitando la piel muerta, abriendo mis ojos, dejándome guiar, y al mismo tiempo tomar mis decisiones. Tengo a la mejor persona que me apoya en mi imagen, que es Alberto Rodríguez; también tengo a mi equipo de trabajo, el apoyo de mis padres y a mis hermanos que disfrutan de mis logros, y además me apoyan en mis fracasos”.

Es heredero de una vocación artística y desde los 8 años amaba el espectáculo. / Luis Marín

-¿Cómo te sientes de que serás parte de La casa de los famosos México?

“Me siento muy nervioso, pero también listo para entrar a La casa de los famosos México, porque espero poder ponerle un buen sazón a la casa con mi forma de ser y confío en que hayan escogido corazones de todas las edades”.

-¿Cuál será tu estrategia?

“No sé si sea una estrategia, porque ya he visto dos temporadas, pero voy a disfrutar de la casa, enterarme de todos los chismes que surjan y conocer los secretos de todos, creo que para eso es el juego; obvio, esto no es algo que haga en mi vida cotidiana”.

Entrará a la polémica casa el 4 de junio. Su mamá ya estuvo en la casa, en EU, y también en Big brother VIP, lo mismo que su papá. / Archivo

-¿Quieres llegar a la final?

“Sí estoy dispuesto a durar tres meses y me encantaría llegar a la final, pero mi principal objetivo es conocer a los demás y divertirme”.

-¿Qué otros proyectos vienen? “Quiero hacer conciertos en noviembre y octubre, sacando un disco concepto muy bien producido y con temas inéditos. Quiero seguir promocionando ‘Solo un beso’, y cuando logre mi disco, deseo de corazón llegar a más personas para que disfrutemos de una gran gira”, finalizó.

¿Quién es Emilio Osorio?

Desde niño lo rodeó la fama

Nació el 25 de noviembre, en la CDMX. Sus padres, Niurka Marcos y Juan Osorio, comenzaron su relación en 1998 y terminó en 2003. Hoy son amigos.

El joven es fruto del amor de Niurka Marcos y Juan Osorio. / Archivo

En el 2013 hizo su debut con solo 11 años

Su primera novela fue Porque el amor manda; le siguió Mi corazón es tuyo, y en 2017 obtiene gran éxito en Mi marido tiene más familia.

Debuto a los 11 años en la novela Porque el Amor Manda. / Luis Marín

Archivo

En 2019 incursionó a la música y grabó su primer disco

Su álbum se tituló Emilio, con 16 temas. Hoy promociona el sencillo Solo un beso, que es tema de la telenovela Amor invencible, producción de su papá.

El primer álbum de Emilio contenía 16 temas y fue lanzado en 2019. / Archivo

En 2021 conoció el amor con Karol Sevilla

Ambas estrellas juveniles se conocieron en 2020 y lanzaron un video juntos llamado Coro de amor; sin embargo, su noviazgo acabó en 2022 y quedaron en buenos términos.