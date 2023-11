Enrique Guzmán reaparece en redes sociales y se disculpa por su polémico comentario acerca del presunto abuso

Enrique Guzmán acaparó la atención mediática tras emitir una serie de comentarios desafortunados en una conferencia de prensa, en la que fue cuestionado sobre el presunto 4bus0 a una menor.

El cantante enfureció por la pregunta del reportero y comentó de una forma sarcástica : “Me gustaría mucho (conocer la foto) porque a mi edad, tener r3laciones con una niña ch1quita me 3ncanta”.

Cabe señalar que este rumor comenzó cuando el expublirelacionista Emilio Morales, exmánager de Sylvia Paquel, reveló que existe un video en el supuestamente el papá de Alejandra Guzmán agredió a una menor, quien sería la hija mayor de su exnuera, Mayela Laguna.

Te puede interesar: Enrique Guzmán explota contra la prensa tras cuestionamientos del presunto 4bus0 a la hija de Mayela Laguna

Debido estos comentarios, Enrique ocupó su cuenta de X (antes Twitter) para hacerle frente al escándalo. Así lo señaló:

“Parece que mi IRONÍA para contestar preguntas EST*PID#S no es tan eficaz”.

Hace unas horas Enrique Guzmán subió un video en su cuenta de Instagram para aclarar la situación en la que está envuelto.

El cantante aseguró que desde hace mucho tiempo varios medios de comunicación lo han atacado y han hecho acusaciones falsas en sus contra. Así lo dijo:

El cantante detalló que todas las acusaciones son falsas, ya que no hay ninguna prueba en su contra:

Enrique Guzmán

“Quiero decir que todas esas acusaciones en mi contra no tiene ninguna prueba. No informan, no hay videos, no hay un recuerdo, no hay una niña diciéndome a mí me tocó. La parte terrible es que se me acuse de tocar a una menor de edad y eso no es posible”.