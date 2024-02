Ernesto D’Alessio reacciona a las fotografías de su exesposa Charito Ruiz con su presunto nuevo novio

Hace unos días, la influencer Chamonic publicó un video en el cual se puede observar presuntamente a Charito Ruiz en compañía de un hombre en la fiesta de Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre que acompañó a Charito en dicho evento. Sin embargo, en las imágenes supuestamente se les puede ver cariñosos, dejando entrever que podrían tener un romance. Por su parte, Charito no ha salido a aclarar estas imágenes que dieron mucho de qué hablar en redes sociales.

El anuncio de la separación entre Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz sorprendió al medio del espectáculo, debido a que muchos los consideraban como una de las parejas más estables. Sin embargo, su matrimonio no funcionó y decidieron terminar en buenos términos.

Durante una conferencia de prensa, en la cual Ernesto estaba presentando su nueva canción “Mi peor enemigo”, un reportero de Ventaneando le cuestionó sobre la presunta nueva pareja de Charito Ruiz.

“Yo me iría más bien a la parte ... ¿por qué ella inicia una relación? Bueno, eso a mí no me interesa, es su vida”.

Al escuchar que Charito ha sido duramente criticada por supuestamente empezar una nueva relación tan solo unos meses después de su separación.

El hijo de Lupita D’Alessio confesó cómo se encuentra su estado de ánimo, luego de que su hermano Jorge mencionara ante los medios que se encuentra preocupado por él.

“Tengo cero personalidad depresiva. No soy una persona que se deprima, o sea, toda mi vida, cuando he tenido adversidades, no soy una persona que se tira a la hamaca y se deprime. Soy todo lo contrario, soy de esas personas que ante la adversidad haz de cuenta que me ponen un misil y salgo disparado”.