Este 10 de mayo, Lucero se confiesa sobre cómo la ven sus hijos y agradece a su mamá por cuidarla

Lucero nos cuenta que su mamá ha sido una figura importante no solo en su carrera como manager, sino también en su vida personal; ahora la cantante intenta ser la mejor mamá del mundo para sus hijos.

Este 10 de mayo se celebra el Día de las Madres en México, y una artista que siempre hemos visto como una gran hija y posteriormente como una excelente mamá es Lucero, pero en realidad, ¿cómo es percibida la cantante por las dos mujeres de su casa? Al respecto nos dijo la también actriz:

“Mi mamá, Lucero León ha sido un pilar muy importante en mi carrera, una mujer que me ha apoyado muchísimo y yo creo que su declaración sería como ella siempre lo dice, que optó por apoyarme”.

La madre de Lucero fue su manager / Twitter: @luceromexico

Sobre su madre agregó, “desde que yo era muy niña le dije que quería ser artista, a lo que primero se negó porque no tenía ningún contacto en el medio artístico, pero después se enteró que había una audición para el programa Alegrías al mediodía, cuando yo tenía 10 años, me llevó queriendo cumplir mi sueño y se abrieron las puertas. A raíz de ello se volvió mi manager, mi acompañante de tiempo completo, una mujer con mucha visión y siempre cuidándome y defendiéndome mucho porque como ella lo dice, nunca me explotó ni me expuso a ser artista”.

Lucero agradece a su mamá por cuidarla en su carrera y en su vida / Twitter: @luceromexico

Lo que admira Lucero de su mamá es “su intuición y hasta la fecha seguimos trabajando juntas, tomando decisiones, siempre va a ser una gran guía para mí y dice que soy una buena hija”.

Lucero en su faceta de mamá

En cuanto a cómo es Lucero como madre de Lucero Mijares nos dijo, “intento ser la mejor mamá del mundo y apoyarla ahora que está emprendiendo su primer trabajo profesional, los ensayos de la temporada de la obra El mago. Mi rol como madre al no poder acompañarla todo el tiempo como conmigo lo hacía mi mamá porque yo tengo mis ocupaciones laborales es estar todo el tiempo en contacto con ella, los mensajitos, llamándonos, estamos muy pegadas. Le deseo mucho éxito”.



Lucero manda un mensaje por el Día de las Madres:

Añadió también cómo fue educar a sus dos hijos y mencionó, “afortunadamente no tuve problema con la pubertad de mis hijos, ahora son unos adolescentes jóvenes pero no hemos tenido temas de rebeldía, son muy sensatos y juiciosos, son súper maduros y mis dos hijos toman muy buenas decisiones. Lucero Mijares dice que nos llevamos muy bien, que se ríe mucho conmigo, que soy un poco barco, soy más permisiva porque son buenos chavos”.

Y sobre qué hace en este día tan importante señaló, “generalmente hacemos una comida en familia y nos reunimos con mamá, mis hijos y mi hermano, pero este año no será posible porque estoy filmando la serie El gallo de oro y no vamos a poder tener el tiempo de reunirnos, pero el sábado pasado tuvimos día libre y nos reunimos y nos abrazamos y nos dijimos que nos amamos y que estaremos siempre para apoyarnos”.