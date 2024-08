Estrellas infantiles de internet, víctimas del bullying por su éxito

A pesar de su corta edad y de ser los reyes del internet, no se han salvado del bullying en la escuela, el hate, la ansiedad y el estrés

Entrevistamos al talento infantil que la está rompiendo en el mundo del entretenimiento: Yoela Orozco, los Picus, Alisson Coronado y Zoe. A su corta edad han logrado sumar millones de seguidores. Nos cuentan cómo hacen para generar dinero, crear contenido, hacer música, ir a la escuela y enfrentar las consecuencias del éxito.

YOELA OROZCO

“Soy originaria de León, Guanajuato. Me dedico a las redes sociales. Hace poco abrí mi canal de YouTube. Bailo y cuento mi día. A los 9 años llegué a tener 1 millón de seguidores, pero me cerraron la cuenta por ser menor de edad”.

“Todos los días voy a la escuela y por las tardes tomo clases con una maestra de actuación. Cuando llego a faltar (a clases) es porque tengo compromisos en la Ciudad de México”.

“Me he sentido triste porque mis compañeritos me hacían bullying. Siempre me arremedaban o trataban de imitarme para incomodarme. Eso me enojaba mucho. Ahora los ignoro y me alejo de quien solo me habla por interés”.

Yoela / Francisco Mancera

ALISON CORONADO

“Soy actriz e influencer. Me desenvuelvo muy bien frente a las cámaras. En mi escuela me han dado la facilidad de entregar tarde mis tareas para seguir con mis sueños. Me gusta ganarme mi propio dinero”.

“Hace un año dejé de ir a la escuela presencial e hice home school. Lo hice porque tuve un tema de bullying. Mis compañeros me criticaban mucho porque tuve acné. Me decían cosas muy feas”.

“Voy a entrar a la prepa y estoy muerta de nervios (ríe). Me da miedo porque serán los mismos compañero. Sin embargo, trabajé en mí y he cambiado mucho. Iré a pasármela bien. Mi psicóloga me dijo que necesito socializar”.

Alisson Coronado / Francisco Mancera

PICUS

LUIGI: “Picus se creó de la nada. Mi hermano Tony era el único que cantaba en la regadera (ríe). Comenzamos a tomar clases de canto. Ahora podemos decir con orgullo que el pasado 17 de agosto cantamos en el Palacio de los Deportes y próximamente saldrá nuestra canción ‘Morro dolido’”.

TONY: “Los tres somos creativos. Cada uno pone su toque para que Picus no pierda su esencia. Además, estamos aprendiendo a editar nuestros videos. A veces llegan comentarios malos de la gente, pero, tratamos de no leerlos. Nos han dicho que usamos autotune. Ya demostramos en vivo que sí cantamos”.

PICULINCITO: “Las herramientas de la tecnología nos han ayudado mucho en las tareas de la escuela. Cuando tenemos una duda buscamos en la tableta y la resolvemos. Usamos nuestros tiempos libres para tocar la guitarra, hacer ejercicio, cantar o yo a veces juego videojuegos, mi pasión es jugar Fifa (ríe)”.

Youtubers niños reportaje. / Youtubers niños reportaje

ZOE

Soy influencer, estudiante de la UNAM y me dedico a las redes sociales. Mi especialidad es TikTok e Instagram y estoy por abrir mi canal de YouTube. Mi contenido se basa en moda. Me encanta”.

“Mis primos, los Picus, me motivaron a incursionar en redes sociales. No todo ha sido color de rosa. He sufrido de ansiedad y estrés. Soy una persona que se estresa muy rápido. Me choca que me digan qué hacer. Prefiero hacer las cosas sola”.

“Siento que lo digital reemplazará a la televisión. Ya no es tan común ver la tele. En algún momento todos van a pasarse a las redes sociales”.

