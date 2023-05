Eugenio Derbez convence a Alessandra Rosaldo de agrandar la familia; nuevo miembro ¡saldrá de TikTok!

Esta es la segunda ocasión en que Derbez se da a la tarea de agrandar su familia por medio de la plataforma de TikTok.

Eugenio Derbez encendió las redes nuevamente al comunicar un importante mensaje a lado de su esposa Alessandra Rosaldo y es que ambos están listos para agrandar a su familia: “amor se me está antojando, que la familia crezca”.

Ante esa declaración, Rosaldo, comentó que a su hija le vendría bien compañía: “la verdad es que no le caería nada mal a Aitana tener un hermanito con quien jugar”.

Fue así que Eugenio confesó que tiene en mente volver a adoptar a alguien: “no, no, no me estás entendiendo, he estado machando la idea de volver a adoptar otra vez”.

Incluso Alessandra bromeó con él argumentando que parece ser que quiere tener más hijo que el famoso Julio Iglesias, en ese contexto indicó que en realidad quiere adoptar a alguien parecido a su propia esposa: “no, no, no estoy pensando en lanzar hij@s adopTikToks2, pero ahora vamos a adoptar a alguien como tú".

En el intento de adivinar a qué se refería al decir que alguien como ella, la cantante soltó unas cuantas cualidades que posee: "¿guapa, inteligente, buena mamá, buena ama de casa?”.

Eugenio Derbez asegura que desea encontrar un nuevo talento al cual apoyar. / Instagram: @ederbez

Siendo fiel a su sentido del humor, respondió que busca a alguien que sea una buena para nada, a lo que su esposa de inmediato le reclamó: “no, no digo que vamos a adoptar a alguien como tú, es decir, a alguien que cante”.

Se busca artistoker

Eugenio señaló por fin que desea que un nuevo talento de TikTok se una a su equipo de trabajo, por lo que reveló los detalles de ello: “no me fijaré en su género musical, nacionalidad, ni en su cantidad de followers, solamente voy a considerar su talento al cantar”.

Pero no solo va a apoyar su carrera, sino que lo ayudara a ser conocido de una gran manera: “el ganador tendrá la oportunidad de hacer música con artistas consagrados. Su primera sesión musical, de hecho, será con Jesse Huerta de Jesse y Joy y también ya tienen un lugar asegurado para cantar en el festival Machaca 2023".

La feliz pareja se encuentra deseosos de agrandar a su familia. / TikTok: @ederbez

Instagram: @ederbez

Aunado a ello, comentó que el ganador se dará a conocer dentro de un mes, por lo que solicitó que les recomendaran a algunos talentos de las redes: “como todavía no sea a qué tiktoker elegiré, les pido que en los comentarios de este video me recomienden a sus 5 tiktokers favoritos y en un mes dará a conocer al ganador”.

En el pasado Derbez ya adoptó a una personalidad de TikTok. / Instagram: @ederbez

Asimismo, dejó en la descripción del video, compartió los pasos a seguir para participar en la convocatoria:

“1-Nómina con @ (username) y/o también puedes autonominarte

2-Sube un vídeo usando #HijoAdoTikToks2".