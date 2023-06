Eugenio Derbez dice que Aislinn Derbez se enamoraba de cualquier gañán; ¿salpicó a Mauricio Ochmann?

Mauricio Ochmann, Kalimba, Jesús Navarro y el coach Jonathan Kubben son algunos de los exnovios conocidos de Aislinn Derbez.



El actor Eugenio Derbez fue invitado al programa La Magia del Caos de Aislinn Derbez, podcast en el que abrió su corazón y habló de varios temas, uno de ellos, su relación con su hija mayor a la que calificó de enamoradiza

En el podcast, Eugenio Derbez reveló que Aislinn Derbez le hizo la vida de cuadritos, pues aseguró que se enamoraba de cualquier tipo con el que pasara tiempo y reconoció que no soportaba a sus novios.

“Me hiciste la vida de cuadritos”, dijo Eugenio Derbez y Aislinn Derbez le preguntó “pero ¿por qué?”.

Aislinn Derbez ha invitado también a sus hermanos a La Magia del Caos. / Instagram:@aislinnderbez

Por dónde empiezo mija, ¿tienen dos horas? Para empezar, como sufrí contigo con los novios, o sea se conseguía a los peores novios, o sea Aislinn se enamoraba de cualquier hombre con el que conviviera más de una hora, no tenía filtro era horrible”, comentó.

A Eugenio Derbez le caía bien Mauricio Ochmann

El actor de La Familia Peluche no quiso dar nombres de los novios y parejas de Aislinn sin embargo contó las razones por las cuales no los quería.

“Llegaba con cada gañán, no quiero decir nombres, porque ahí deben de estar, llegaban conmigo a la casa de qué onda Eugenio, yo ‘diles a tus amigos que no soy Eugenio, que me digan señor y me hablen de usted’ yo era como el chistosito de la tele me hablaban de Eugenio y me hervía la sangre”, comentó.

El actor confesó que Aislinn Derbez lo manipulaba en la adolescencia para conseguir permisos para estar con sus novios. / Facebook: Eugenio Derbez

Eugenio Derbez no soportaba que le hablaran con tanta confianza y Aislinn afirmó que, a su padre, no le gustaba que sus novios fumaran o tomaran.

“Yo los veía fumando afuera de mi casa, luego entraba y le decía ¿por qué sales con él?”, comentó Derbez.

Eugenio Derbez expresó que Aislinn Derbez lo manipulaba, y cuando ella se fue a vivir con él, siempre

“Tenías unos gustos que ahí te encargo y después creciste y no cambió”, dijo Derbez, quien aseguró que su hija, de adolescente lo manipulaba para conseguir permisos para salir con sus novios.