Eugenio Derbez reaccionó al supuesto divorcio de Victoria Ruffo y Omar Fayad muy a su estilo

En medio de los fuertes rumores de divorcio de Victoria Ruffo y el político Omar Fayad que comenzaron a circular en días pasados, porque el periodista Alex Kaffie aseguró que habría recibido esta información, las especulaciones no paran. Y aunque la “reina de las telenovelas”, Victoria Ruffo, ya rompió el silencio pero no fue contundente, las reacciones no se han hecho esperar.

Es por eso que diferentes medios de comunicación han buscado a su expareja, Eugenio Derbez, para saber si él podía dar un poco de información, pero llamó la atención el tono de broma que usó para tan polémica noticia.

Y es que el comediante hizo de las suyas, y muy a su estilo reaccionó al supuesto divorcio de la protagonista de “Corona de lágrimas”, y madre de su hijo, José Eduardo Derbez.

Omar Fayad y Victoria Ruffo llevan 22 años de matrimonio / Instagram

Te puede interesar: Victoria Ruffo rompe el silencio sobre su divorcio de Omar Fayad

Fue en la premier de su nueva película ‘Radical’ en Miami, Florida que un colaborador del programa “Siéntense quien pueda” cuestionó al actor y productor de cine sobre el tema.

“Victoria Ruffo se está divorciando de Omar Fayad, ¿qué crees tú que haya Fayad-o?”, dijo el reportero en tono de chiste. A lo que el esposo de Alessandra Rosaldo respondió, siguiendo la broma.

“Muy ingenioso... No sé, me estoy enterando ahorita. Me da mucha pena porque hacían una buena pareja. No sé qué es lo que haya Fayad-o, pues ojalá que estén bien los dos que es lo importante”, expresó el histrión de 62 años.

“Ahí no se aceptan devoluciones, definitivamente” Eugenio Derbez

Cabe recordar que Eugenio Derbez protagonizaron uno de los romances más controversiales en la pantalla chica, luego de dejar al descubierto una lucha mediática por la custodia de su hijo en común, pues tras su ruptura, se sabe, no quedaron en los mejores términos y la tensión en su relación traspasó la pantalla.