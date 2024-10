Eva Daniela rompe el silencio tras su compromiso con Juan Osorio: “Estoy realizada”

La actriz Eva Daniela, quien recientemente anunció su compromiso con el productor de telenovelas Juan Osorio, compartió en una entrevista para Televisa su inmensa alegría tras recibir el anillo de compromiso. La propuesta, que ocurrió hace tan solo unos días, fue un momento íntimo y especial para la pareja, quienes han estado juntos durante tres años.

“Sí me caso con el amor de mi vida. Estoy feliz, realizada. Estoy soñando todavía porque me acaba de dar el anillo hace dos días”, declaró Eva Daniela visiblemente emocionada durante la entrevista.

La actriz relató que el instante en el que Osorio se arrodilló para entregarle el anillo fue un momento de pura conexión entre ellos, algo que atesorará para siempre.

“Cuando me dio el anillo fue disfrutar entre nosotros, fue un momento muy íntimo, muy especial que nunca se va a olvidar”, expresó con una sonrisa.

Eva Daniela confiesa que primero sus seres queridos se enteraron de su compromiso

Tras recibir el anillo, la actriz se apresuró a compartir la noticia con sus familiares y amigos cercanos, quienes han sido testigos del crecimiento de su relación con Juan Osorio.

“Empecé a dar la noticia a mi familia, a su familia, a mis amigos, a los de él, y en la noche subimos la noticia para todos”, comentó Eva Daniela, quien señaló que aún le cuesta asimilar lo ocurrido. “Apenas me está cayendo el veinte”, añadió entre risas.

Eva Daniela no ocultó que, aunque sabía que el momento llegaría, no esperaba que fuera en ese preciso instante.

“La verdad no lo esperaba, ese día, en ese momento. Sabía que este momento iba a llegar, no sabía cómo, no sabía cuándo, pero yo desde el día uno que soy novia de Juan, supe que iba a casar con él”, confesó la actriz, quien desde el inicio de su relación sintió que Juan Osorio era el hombre con quien compartiría su vida.

Juan ya le dio el anillo de compromiso a su novia / Instagram: @soyevadaniela

Eva Daniela y Juan Osorio han superado las críticas a su romance

Desde el inicio de su relación, Eva Daniela y Juan Osorio han enfrentado críticas por la notable diferencia de edad entre ellos (38 años), algo que la actriz ha aprendido a manejar con fortaleza. A pesar de los comentarios y especulaciones sobre su relación, Eva Daniela ha demostrado que su amor por Osorio es genuino y profundo: “Yo sabía que es el hombre de mi vida. Sabía que iba a durar toda la vida con él”, enfatizó.

La pareja ha destacado en más de una ocasión que su relación ha estado basada en el respeto mutuo y la confianza, lo que les ha permitido superar cualquier obstáculo.

Eva Daniela ha mencionado en diversas entrevistas su deseo de formar una familia y compartir su vida al lado de Osorio. Asimismo, ha revelado que, a pesar de las dificultades que enfrentaron al inicio por las críticas, el tiempo les ha dado la razón y han consolidado su relación.

Por su parte, Juan Osorio, quien también ha hablado sobre sus intenciones de casarse con la actriz, mencionó en una entrevista anterior que ya estaba buscando el anillo y que aunque le tomó tiempo adquirirlo, estaba decidido a dar ese importante paso.

“Me estoy tardando porque lo voy pagando poco a poco, sino no puede uno. Estoy muy contento, enamorado”, declaró el productor en una ocasión.

Tras el anuncio del compromiso, los seguidores de la pareja no han tardado en inundar las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. Eva Daniela agradeció todo el apoyo recibido y destacó lo importante que ha sido contar con el respaldo de sus seres queridos en este proceso.

