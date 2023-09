Ex de Larisa Mendizábal se deja ver por primera vez junto a Adianez Hernández y pide perdón: “Yo fallé”

Luego del escándalo que se armó cuando el actor Rodrigo Cachero dio a conocer que estaba separado de la actriz Adianez Hernández, madre de sus dos hijos menores, y que se descubriera que ella le había sido infiel con la pareja de Larisa Mendizábal, quien a su vez es expareja de Rodrigo, los dos se dejaron ver por primera vez juntos.

En Venga la alegría se pudieron ver algunas imágenes de Augusto Bravo y Adianez Hernández juntos disfrutando de la fiesta de cumpleaños de la hija del exparticipante de Survivor México, Gary Centeno y su esposa Lorena, quienes son cercanos a Adianez gracias a que él fue parte de la misma temporada que ella en el reality de TV Azteca.

Al parecer el evento tuvo lugar este fin de semana y las imágenes muestran que los dos están felices juntos.

Adianez llevó a Augusto a la fiesta de la pequeña de su excompañero de Survivor, Gary Centeno / Instagram: @vengalaalegria

No obstante, las cámaras de Ventaneando pudieron captar nuevamente a Augusto afuera de su negocio familiar de rosticerías y esta vez sí quiso hablar sobre el escándalo, dando disculpas a todos los involucrados.

“Mi relación con Larisa fue increíble. Obviamente el que falló al final fui yo. Ella no, el que falló fui yo. Me hago responsable. Yo soy el culpable y no tengo nada más qué decir”, mencionó aceptando su error al enamorarse de Adianez y traicionar a su pareja.

Finalmente Augusto dijo que eran las únicas palabras que diría y que estaba considerando hacer un video en sus redes sociales al ser amenazado de muerte por algunos seguidores de las personas públicas involucradas: “No voy a comentar más, mi vida no es pública, a la gente no debería interesarles mi vida”, concluyó.