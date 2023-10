Exatlón: Queridos exparticipantes se comprometen; se enamoraron en el reality

¿Para cuándo? Era la pregunta con la que los amigos más cercanos de Christian Anguiano, mejor conocido como ‘Yomi’, y Casandra Ascencio los molestaban cada vez que una nueva pareja de Exatlón llegaba al altar. Sin embargo, en aquellos momentos no se sentían listos para dar ese paso y seguían disfrutando de su noviazgo.

Luego de algunos años como pareja, Yomi se hincó frente a Casandra y le hizo la pregunta frente a unas enormes letras que decían ‘Marry me’ (Cásate conmigo).

Con un vestido verde, y visiblemente feliz y emocionada, Casandra aceptó e inmediatamente posaron para las fotografías con el anillo de compromiso.

Así fue el romántico momento / Instagram

El momento fue difundido por amigos y familiares que fueron invitados al especial momento, mismos que se mostraron emocionados por ellos.

La pareja posó feliz por este momento / Instagram

Más tarde, la pareja compartió una fotografía en la que se ve la mano de Yomi tomando la mano de Casandra con el brillante anillo y escribieron: “A donde sea, pero juntos por siempre… la historia más hermosa de nuestras vidas”.

Por supuesto que los exparticipantes de Exatlón les dejaron comentarios para felicitarlos: “Kheee!?? Felicidades!!! El anillo más esperado de tus atletas México, los quiero mucho chicos, mis mejores deseos futuros esposos”, escribió Gloria Murillo.

Dan Noyola, uno de los mejores amigos de Casandra en Exatlón, también escribió con mucho humor: “Por fin!!! Mi hermana ya no es una quedada”, junto a corazones y aplausos, y en otro mensaje más serio complementó: “Estoy tan feliz por ustedes. Con el tiempo me han enseñado que el amor de verdad existe. Deseo que sean eternamente felices juntos, ustedes dos se complementan el uno al otro a la perfección. Perdón por no poder estar ahí, ya celebraremos después. Los quiero demasiado”.

Los amigos de la pareja se mostraron felices por ellos / Instagram

Ernesto Cázares por su parte indicó: “Qué bello, felicidades amigos, muchas bendiciones en su camino, que la vida los llene de buenos momentos como este. Hasta que se te cumplió amarrarlo Cas”.

Ferka, la exparticipante de La casa de los famosos México y amiga de la pareja, también reaccionó comentando: “Kha?? Ya?? Llegó el momento?? Ay Dios, estoy lista para que me cuenten. Los quiero. Felicidades”.

Recordemos que la historia de amor de Casandra y Yomi inició en el reality de TV Azteca en 2019 y, aunque ella en un principio estaba interesada en David Juárez ‘la Bestia’, con quien tuvo un breve romance; la amistad entre Casandra y Christian fue creciendo y se enamoraron al salir del programa.