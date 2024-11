Exconductor de Venga la alegría buscó ser sobrecargo, ¡pero lo rechazaron!

El exconductor de Venga la alegría, William Valdés, sigue dando de qué hablar tras su salida del programa hace casi dos años.

En un reciente episodio de su pódcast, el cubano sorprendió a sus seguidores al revelar que, ante la falta de oportunidades en la televisión, decidió postularse como sobrecargo en una línea aérea estadounidense, aunque fue rechazado.

A pesar de este tropiezo, Valdés lo toma como un impulso para continuar persiguiendo sus sueños en el mundo del entretenimiento.

Mira: William Valdés revela cómo financia sus viajes tras quedarse sin empleo ¿Tiene una pareja que le paga todo?

De la televisión al pódcast: un nuevo capítulo para William Valdés

Después de su salida del programa matutino Venga la alegría, William Valdés regresó a Miami, Florida, para estar cerca de su familia mientras buscaba nuevos proyectos en la televisión. Sin embargo, el conductor no ha permanecido inactivo.

En su pódcast, ha encontrado una nueva plataforma para compartir aspectos personales y profesionales de su vida, conectando con su audiencia de manera más íntima.

“Estoy buscando hacer algo diferente, sin alejarme de mis sueños”, explicó Valdés, quien ve en este formato una oportunidad para mantenerse vigente en la industria del entretenimiento. Aunque aún no ha encontrado un lugar estable frente a las cámaras, su pódcast le permite explorar temas que lo apasionan, desde su vida profesional hasta reflexiones personales.

Checa: William Valdés expone mala relación con dos conductores de ‘Venga la alegría': “Pasé muchos problemas”

El sueño de ser sobrecargo y el rechazo inesperado

En su pódcast, William Valdés compartió cómo decidió postularse como sobrecargo en una línea aérea estadounidense, una idea que surgió de su deseo de viajar y explorar nuevas experiencias mientras seguía tocando puertas en la industria.

“Quería probar algo diferente y pensé: ¿por qué no ser flight attendant? Fue toda una experiencia postularme”, relató el conductor. Sin embargo, no lo escogieron para la vacante, algo que, aunque le dolió, lo tomó como una señal para seguir enfocado en sus proyectos personales.

“Quería viajar a todos lados, pero no va a pasar. Me gustaría saber qué fue lo que me faltó para que me dijeran que sí”, confesó. A pesar del rechazo, William se mostró optimista y agradecido, viendo este obstáculo como una motivación para continuar persiguiendo sus metas.

Te puede interesar: ¿William Valdés se retira de los medios para trabajar en un restaurante? Él lo aclara

El rechazo de la línea aérea no ha desanimado a William Valdés. Por el contrario, el conductor aprovechó la experiencia para enviar un mensaje de perseverancia a su audiencia: “Hay que seguir adelante. Obviamente no voy a dejar pasar ninguna oportunidad que se me presente”.

Este episodio muestra a un William Valdés dispuesto a explorar nuevas posibilidades mientras se mantiene firme en su pasión por el entretenimiento. Aunque aún no ha regresado a la televisión, su enfoque en proyectos personales, como su pódcast, le permite mantenerse en contacto con su público y explorar nuevas formas de expresión.